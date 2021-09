Klasemen Liga Inggris: MU dan Chelsea Keok, Liverpool ke Puncak Usai Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool dipaksa bermain imbang 3-3 oleh tuan rumah Brentford dalam lanjutan Liga Inggris pekan keenam di Stadion Brentford Community, London, Sabtu malam. Tapi hasil seri itu mampu menempatkan The Reds di puncak klasemen.

Brentford sempat memimpin melalui Ethan Pinnock yang dibalas Liverpool lewat Diogo Jota. Mohamed Salah lantas membawa Liverpool berbalik unggul sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan lewat gol Vitaly Janelt.

Curtis Jones sempat kembali membawa pasukan Jurgen Klopp unggul dengan golnya, tetapi Brentford yang tampil gigih sukses memaksakan hasil imbang berkat gol Yoane Wissa.

Kendati cuma memperoleh satu poin tambahan, Liverpool kini naik ke puncak klasemen dengan koleksi 14 poin. Hal itu tak lepas dari hasil buruk yang dialami para pesaingnya.

Manchester United secara mengejutkan takluk 0-1 saat menjamu Aston Villa. Laga itu sempat diwarnai kegagalan Bruno Fernandes mencetak gol dari titik penalti.

Kini Man United melorot ke posisi keempat klasmen dengan nilai 13, sama dengan Manchester City dan Chelsea yang ada di atasnya. Dalam laga lainnya, Man City mampu mengalahkan Chelsea 1-0 berkat gol Gabriel Jesus.

Hasil Liga Inggris

(Pekan keenam)

Chelsea vs Manchester City 0-1

Manchester United vs Aston Villa 0-1

Leicester City vs Burnley 2-2

Everton vs Norwich City 2-0

Leeds United vs West Ham 1-2

Watford vs Newcastle 1-1

Brentford vs Liverpool 3-3.

Jadwal berikutnya

Ahad, 26 September 2021

20:00 Southampton vs Wolves

22:30 Arsenal vs Tottenham Hotspur (SCTV).

Selasa, 28 September 2021

02:00 Crystal Palace vs Brighton.

Klasemen Liga Inggris