Klasemen Liga Italia Pekan Keenam: AC Milan Menang, Inter Milan Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan keenam, Sabtu malam, 26 September 2021, menampilkan hasil berbeda yang diraih dua klub Milan. AC Milan menang, sedangkan Inter Milan harus puas dengan hasil imbang.

AC Milan menang menang 2-1 atas tuan rumah Spezia di Stadion Alberto Picco. Daniel Maldini mencetak gol perdananya di level senior.

Daniel, yang merupakan generasi ketiga keluarga Maldini, mencetak gol pertamanya untuk Milan di Liga Italia. Ia mengikuti jejak kakeknya, Cesare, dan ayahnya Paolo, yang kini duduk sebagai direktur teknis klub tersebut.

Daniel mencetak golnya pada menit ke-48 untuk memecahkan kebuntuan dengan tandukan jarak dekat menyambut umpan silang Pierre Kalulu demi memperdaya kiper Jeroen Zoet.

Kendati tampil dominan sepanjang laga, Milan sempat kehilangan keunggulannya pada menit ke-80 saat tuan rumah menyamakan kedudukan melalui tembakan Daniele Verde. Namun, enam menit kemudian Rossoneri memulihkan keunggulan mereka melalui gol Brahim Diaz.

Kemenangan itu mengantarkan Milan untuk naik ke puncak klasemen dengan koleksi 16 poin. Mereka menyalip Napoli (15 poin) dan Inter Milan (14 poin).

Inter Milan, yang merupakan juara bertahan, hanya mampu bermain imbang 2-2 saat melawan Atalanta dalam laga yang lebih larut. Mereka gagal memanfaatkan hadiah tendangan penalti di pengujung laga di Stadion Giuseppe Meazza itu.

Inter mendapat hadiah tendangan penalti pada menit ke-85 setelah Merih Demiral divonis melakukan pelanggaran handball di dalam area terlarang oleh wasit Fabio Maresca yang dikonfirmasi VAR.

Tendangan penalti dihadapi oleh Federico Dimarco, tetapi eksekusi bek sayap itu malah menghantam mistar gawang dan bola berakhir mendarat di tribun Giuseppe Meazza.

Inter bahkan cukup beruntung sebab tiga menit kemudian, VAR mengambil keputusan lain yang menganulir gol Roberto Piccoli untuk Atalanta lantaran bola terlanjur sudah lebih dulu meninggalkan lapangan dalam proses serangan.

Hasil imbang 2-2 membuat Inter tak beranjak dari posisi ketiga klasemen dengan 14 poin. Mereka tertinggal satu angka dari Napoli yang baru akan menghadapi Cagliari, Senin dinihari nanti.

Hasil Liga Italia

Liga Italia

(Pekan keenam)

Spezia vs AC Milan 1-2

Inter Milan vs Atalanta 2-2

Genoa vs Hellas Verona 3-3.

Jadwal

Ahad, 26 September 2021

17:30 Juventus vs Sampdoria

20:00 Udinese vs Fiorentina

20:00 Sassuolo vs Salernitana

20:00 Empoli vs Bologna

23:00 Lazio vs AS Roma.

Senin, 27 September 2021

01:45 Napoli vs Cagliari (RCTI)

Liga Spanyol

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

02:00 Real Betis vs Getafe.

Selasa, 28 September 2021

01:45 Venezia vs Torino.

Klasemen Liga Italia