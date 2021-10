Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-7: Inter Milan dan Juventus Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan dan Juventus sama-sama meraih kemenangan dalam rangkaian jadwal Liga Italia pekan ketujuh, Sabtu, 2 Oktober 2021.

Inter Milan membawa pulang tiga poin dan menang 2-1 saat bertandang ke markas Sassuolo, Mapei Stadium. Sempat kebobolan oleh gol Domenico Berardi, mereka unggul lewat gol Edin Dzeko dan Lautaro Martinez.

Hasil ini menjadi peningkatan bagi tim juara bertahan itu, setelah ditahan Atalanta 2-2. Kini mereka naik ke peringkat kedua dengan 17 poin, terpaut satu poin dari Napoli yang ada di puncak. Sassuolo berada di oposisi ke-13 dengan 7 poin.

Dalam laga lain, Juventus memetik kemenangan 1-0 di markas Torino dalam laga Derby Turin. Gol Manuel Locatelli pada menit-menit terakhir menjadi penentu kemenangan Bianconeri.

Juventus meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Kini mereka naik ke peringkat delapan klasemen sementara dengan perolehan 11 poin. Torino berada pada posisi ke-11 dengan delapan poin.

Lanjutan jadwal Liga Italia Ahad malam ini akan menghadirkan laga Atalanta vs AC Milan yang disiarkan live di RCTI.

Liga Italia

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

Hasil

Cagliari vs Venezia 1-1

Salernitana vs Genoa 1-0

Torino vs Juventus 0-1

Sassuolo vs Inter Milan 1-2.

Minggu, 3 Oktober 2021

17:30 Bologna vs Lazio

20:00 Verona vs Spezia

20:00 Sampdoria vs Udinese

23:00 Fiorentina vs Napoli

23:00 AS Roma vs Empoli.

Senin, 4 Oktober 2021

01:45 Atalanta vs AC Milan (RCTI).

Klasemen Liga Italia