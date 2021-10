Jadwal Bola Ahad 3 Oktober: Liverpool vs Man City, Juga Ada PSG, Madrid, Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 4 Oktober 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Liga Jerman.

Dari Liga 1 ada lima laga pekan keenam. Pertandingan yang akan hadir adalah Persik Kediri vs PSS Sleman, Madura United vs Persipura, Arema FC vs Persela Lamongan, Barito Putera vs Bhayangkara FC, dan Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang.

Liga Inggris akan menghadirkan jadwal pekan ketujuh. Malam ini ada laga Liverpool vs Manchester City yang ditayangkan langsung SCTV. Selain itu ada jadwal Crystal Palace vs Leicester City dan Tottenham Hotspur vs Aston Villa

Liga Italia pekan ketujuh akan menyajikan jadwal Bologna vs Lazio, Fiorentina vs Napoli, dan AS Roma vs Empoli. Selain itu ada partai Atalanta vs AC Milan yang akan disiarkan langsung RCTI.

Liga Spanyol malam ini akan menghadirkan laga Espanyol vs Real Madrid. Sedangkan Bayern Munchen vs Frankfurt akan menjadi salah satu sajian utama Liga Jerman.

Jadwal Liga Prancis akan menampilkan laga Rennes vs PSG. Lionel Messi mengejar gol keduanya buat klub Ligue 1 itu setelah meraih gol di Liga Champions.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 3 Oktober 2021

Liga 1

(pekan keenam)

15:15 Persik Kediri vs PSS Sleman (Vidio)

15:15 Madura United vs Persipura (Indosiar)

18:15 Arema FC vs Persela (Indosiar)

18:15 Barito Putera vs Bhayangkara FC (Ochannel)

20:45 Persebaya vs PSIS Semarang (Indosiar).

Liga Inggris

(pekan ketujuh, live Mola TV)

20:00 Crystal Palace vs Leicester City

20:00 Tottenham Hotspur vs Aston Villa

20:00 West Ham United vs Brentford

22:30 Liverpool vs Manchester City (SCTV).

Liga Italia

(pekan ketujuh, live Bein Sport)

17:30 Bologna vs Lazio

20:00 Verona vs Spezia

20:00 Sampdoria vs Udinese

23:00 Fiorentina vs Napoli

23:00 AS Roma vs Empoli.

Liga Jerman

(pekan ketujuh, live Mola TV)

20:30 Mainz vs Union Berlin

22:30 Bayern Munchen vs Frankfurt.

Liga Prancis

(pekan kesembilan, live Bein Sport)

18:00 Rennes vs PSG (RCTI+)

20:00 Nantes vs Troyes

20:00 AS Monaco vs Bordeaux

20:00 Angers vs Metz

20:00 Lorient vs Clermont

22:00 Lille vs Marseille.

Liga Spanyol

(pekan kedelapan, live Bein Sport)

19:00 Elche vs Celta Vigo

21:15 Espanyol vs Real Madrid

23:30 Villarreal vs Real Betis

23:30 Getafe vs Real Sociedad.

Senin, 4 Oktober 2021

Liga 2

(pekan kedua)

15:15 Badak Lampung vs PSKC Cimahi Vidio

15:15 PSCS Cilacap vs PSG Pati (Vidio)

18:15 PSIM Yogyakarta vs Hizbul Wathan Vidio

Liga Italia

(pekan ketujuh, live Bein Sport)

01:45 Atalanta vs AC Milan (RCTI).

Liga Jerman

(pekan ketujuh, live Mola TV)

00:30 Bielefeld vs Union Berlin.

Liga Prancis

(pekan kesembilan, live Bein Sport)

02:00 St Etienne vs Lyon.

Liga Spanyol

(pekan kedelapan, live Bein Sport)

02:00 Granada vs Sevilla.