Manchester United Vs Liverpool 0-5, Kenapa Jesse Lingard Cekcok dengan Suporter?

TEMPO.CO, Jakarta - Jesse Lingard dikabarkan cekcok dengan seorang suporter pada laga Manchester United vs Liverpool yang berlangsung Ahad malam kemarin, 24 Oktober 2021. Kejadian itu berawal saat Lingard sedang melakukan pemanasan di pinggir lapangan.

Usai pertandingan, video cekcok Lingard dengan seorang suporter Manchester United itu viral di media sosial. Pemain sayap yang musim lalu sempat dipinjamkan ke West Ham itu awalnya diduga mendapatkan pelecehan rasial.

Akan tetapi Lingard membantah adanya pelecehan rasial. Dia menyatakan bahwa suporter yang kesal karena Manchester United kalah 0-5 itu memintanya bekerja lebih keras.

"Itu bukan pelecehan. Dia (si suporter) mengatakan 'bekerja lebih keras' seakan-akan saya tak melakukannya setiap hari," cuit Lingard di media sosial twitter mengklarifikasi soal adanya pelecehan rasial.

"Dan saya mengatakan,'Saya bahkan tak berada di lapangan', selesai."

It wasnt abuse! he said “work harder” like im not already doing that day in day out! and i said “im not even on the pitch” end of!!