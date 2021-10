Jadwal Liga 1 Senin 25 Oktober: 2 Laga, Persipura vs Barito Live di Ochannel

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan kesembilan. Pada Senin ini, 25 Oktober 2021, ada dua laga yang akan tersaji.

Pada 15:15 WIB, Persipura Jayapura akan menghadapi Barito Putera di Stadion Moch Subroto, Magelang. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh Ochannel.

Ini akan menjadi duel tim penghuni zona degradasi. Persipura gagal menang dalam empat laga terakhirnya, termasuk tiga kali kalah, dan kini menempati posisi ke-16 dengan nilai 5.

Barito Putera juga baru sekali menang dari delapan laga awalnya. Kini mereka terpuruk di posisi ke-17 dengan nilai 4.

Pada 20:30 WIB, Persela Lamongan akan menghadapi Persik Kediri di stadion sama.

Persela gagal menang dalam tiga laga terakhirnya, termasuk beruntun ditahan seri lawan. Kini mereka menempati posisi ke-14 dengan nilai 8, hanya terpaut 3 poin dari zona degradasi.

Persik Kediri baru menang atas Persipura Jayapura. Tapi, mereka memiliki nilai sama dengan lawannya dan hanya unggul selisih gol.

Jadwal Liga 1

(Pekan kesembilan)

Senin, 25 Oktober 2021

15:15 Persipura Jayapura vs Barito Putera (Ochannel)

20:30 Persela Lamongan vs Persik Kediri (Vidio).

Selasa, 26 Oktober 2021

15:15 PSM Makassar vs Persikabo (Vidio)

18:15 PSIS Semarang vs Persib (Indosiar)

20:45 Persija vs Persebaya (Indosiar).

Rabu, 27 Oktober 2021

15:15 Persiraja vs Madura United (Ochannel)

15:15 Bhayangkara FC vs Borneo FC (Vidio)

18:15 Arema FC vs Persita (Indosiar)

20:45 PSS Sleman vs Bali United (Indosiar)

Klasemen Liga 1