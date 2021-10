Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-11: Atletico Seri, Real Sociedad Kudeta Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Jumat dinihari, 29 Oktober 2021, menampilkan rangkaian laga pekan ke-11 Liga Spanyol. Atletico Madrid hanya mampu meraih hasil imbang, sedangkan Real Sociedad menang dan naik ke puncak klasemen.

Atletico Madrid tertahan 2-2 di kandang Levante, Stadion Ciutat de Valencia. Mereka dua kali unggul, tapi dua kali dikejar lawan lewat gol penalti.

Gol Atletico Madrid dicetak lewat Antoine Griezmann (12) dan Matheus Cunha )76). Sedangkan dua gol penalti Levante diceploskan Enis Bardhi (37 dan 90).

Ada dua kartu merah dalam laga ini. Satu buat pelatih Atletico, Diego Simeone, sedangkan kartu lainnya didapat pemain Levante Robert Pier di saat injury time.

Hasil imbang ini membuat Atletico Madrid, yang merupakan juara bertahan, masih berkutat di peringkat keenam klasemen dengan nilai 19. Levante di posisi ke-19 dengan nilai 6.

Dalam laga lainnya Real Sociedad menang 2-0 atas Celta Vigo. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Alexander Isak (54) dan Aritz Elustondo (79).

Kemenangan ini mengantar Real Sociedad naik ke puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 24, unggul tiga poin dari Real Madrid yang tergeser ke posisi kedua. Celga Vigo ada di posisi ke-14.

Hasil Liga Spanyol:

Levante vs Atletico Madrid 2-2

Celta Vigo vs Real Sociedad 0-2

Granada CF vs Getafe 1-1

Mallorca vs Sevilla 1-1

Rayo Vallecano vs Barcelona 1-0

Real Betis vs Valencia 4-1

Real Madrid vs Osasuna 0-0

Villarreal vs Cadiz 3-3

Espanyol vs Athletic Bilbao 1-1

Alaves vs Elche 1-0.

Klasemen Liga Spanyol

