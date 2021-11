Jadwal Liga 2 Rabu 10 November: Semen Padang vs Sriwijaya FC Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 pekan ketujuh akan kembali hadir Rabu hari ini, 10 November 2021. Ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, termasuk Semen Padang vs Sriwijaya FC yang disiarkan langsung Indosiar.

Semen Padang dan Sriwijaya FC berlaga di Grup A. Keduanya memiliki poin yang terpaut cukup jauh. Keduanya akan berlaga mulai 21:00 WIB di Stadion Kaharuddin Nasution, Riau.

Sriwijaya FC belum tersentuh kekalahan. Mereka memuncaki klasemen dengan nilai 16. Sedangkan Semen Padang sudah dua kali kalah dan baru sekali menang. Mereka berada di posisi keempat klasemen dengan nilai 6.

Pada pertandingan lain, yang berlangsung 15:15 WIB, Persewar Waropen akan melawan Kalteng Putra di Stadion Batakan, Balikpapan.

Kedua tim ini berlaga di Grup D. Persewar Waropen masih terpuruk di dasar klasemen atau urutan keenam dengan nilai 5. Mereka baru sekali menang.

Kalteng Putra berada di posisi kedua dengan nilai 10, kalah selisih gol dari Sulut United yang memuncaki klasemen. Mereka akan berusaha meraih hasil lebih baik setelah gagal menang dalam tiga laga terakhirnya, termasuk dua kali kalah.

Satu pertandingan Grup D lainnya hari ini juga akan berlangsung di Stadion Batakan, yakni Sulut United vs Mitra Kukar. Kedua tim akan bertarung mulai 18:15 WIB. Mitra Kukar kini menempati posisi kelima klasemen Grup D dengan nilai 7, tertinggal tiga poin dari lawannya.

Jadwal Liga 2 Rabu, 10 November 2021:

15:15 Persewar Waropen vs Kalteng Putra (Vidio)

18:15 Sulut United vs Mitra Kukar (Vidio)

21:00 Semen Padang vs Sriwijaya FC (Indosiar).

