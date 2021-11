Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Ahad: Prancis dan Belgia Lolos, Belanda Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Ahad dinihari WIB, 14 November 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa. Timnas Prancis dan Belgia menang dan lolos ke putaran final, sedangkan langkah Belanda tertahan.

Timnas Prancis tampil luar biasa saat menjamu Kazakhstan di Paris. Mereka menang dengan skor 8-0.

Kylian Mbappe memborong empat gol, Karim Benzema menambah tiga gol, sedangkan gol lain diceploskan Adrien Rabiot dan Antoine Griezmann.

Prancis kian mapan merajai klasemen Grup D. Mereka mengemas nilai 15 dari 7 laga. Dengan satu jadwal tersisa, Le Bleus tak mungkin dikejar Finlandia yang baru mengemas nilai 11 di posisi kedua. Kazakhstan terpuruk di dasar kemenangan tanpa pernah meraih kemenangan.

Dari Grup E, Timnas Belgia juga lolos setelah menang 3-1 saat menjamu Estonia. Mereka meraih gol lewat Christian Benteke, Yannick Carrascao, dan Torgan Hazard.

Belgia tetap memuncaki klasemen dengan nilai 19 dari 7 laga. Dengan satu jadwal tersisa posisinya tak mungkin tergeser oleh Wales yang baru mengemas nilai 14.

Sementara itu, dari Grup G, langkah Belanda menuju putaran final tertunda setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 di kandang Montenegro.

Tim Oranje unggul lewat dua gol Memphis Depay. Tapi, mereka kebobolan oleh gol Ilija Vukotic dan Nikola Vujnovic.

Belanda kini mengemas nilai 20. Dengan satu laga tersisa mereka hanya unggul dua poin dari Turki dan Norwegia yang ada di bawahnya.

Dalam laga terakhir, 16 November, Belanda akan menghadapi Norwegia. Sedangkan Turki menyambangi Montenegro.

Lolosnya Prancis dan Belgia membuat sudah ada empat tim yang kini lolos ke putaran final dari zona Eropa. Sebelumnya, Jerman dan Denmark juga sudah melaju.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa:

Prancis vs Kazakhstan 8-0

Belgia vs Estonia 3-1

Motenegro vs Belanda 2-2

Norwegia vs Latvia 0-0

Turki vs Gibraltar 6-0

Wales vs Belarusia 5-1.

