Rekap Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022: Inggris Lolos, Italia Harus ke Playoff

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Selasa dinihari, 16 November 2021, menampilkan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa. Timnas Inggris lolos ke putaran final, sedangkan Italia harus berjuang lagi di babak playoff.

Timnas Inggris mengamuk dan menang 10-0 saat berlaga di San Marino. Harry Kane memborong empat gol, sedangkan gol lain dicetak Harry Maguire, Emile Smith Rowem Tyson Mings, Tammy Abraham, Bukayo Saka, dan gol bunuh diri Filippo Fabri.

Dalam kedudukan tertinggal 7-0, San Marino harus bermain dengan 10 orang karena Dande Rossi mendapat kartu merah. Satu gol Inggris lain, lewat Jude Bellingham, dianulir wasit lewat bantuan VAR, karena offside.

Kemenangan ini membuat Inggris, yang hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos, mapan di puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 26, unggul 6 poin dari Polandia. Meski kalah 1-2 dari Hungaria, Polandia tetap lolos ke babak playoff.

Dari Grup C, Timnas Italia hanya lolos ke babak playoff. Tiket langsung dari grup ini direbut oleh Swiss.

Dalam laga terakhir grup itu, Italia hanya mampu bermain 0-0 di kandang Irlandia Utara. Sedangkan Swiss menang 4-0 saat menjamu Bulgaria, berkat gol Noah Okafor, Rubben Vargas, Cedric Itten, dan Remo Freulen.

Swiss lolos ke putaran final karena mampu memuncaki klasemen Grup C dengan nilai 18. Italia berada di posisi kedua dengan nilai 16. Mereka harus berjuang lagi di babak playoff.

Dari zona Eropa, hanya juara grup (A sampai J) yang langsung lolos ke putaran final. Tim runner-up, bersama dua tim dari UEFA Nations League akan berlaga lagi di babak playoff untuk berebut tiga tiket lain.

Saat ini sudah ada sembilan tim zona Eropa yang lolos ke putaran final. Selain Inggris dan Swiss, tim lainnya adalah Spanyol, Jerman, Serbia, Prancis, Belgia, Denmark, Kroasia, dan Jerman.

Satu tiket putaran final lain masih diperebutkan di Grup G oleh Belanda (nilai 20), Tukri (18), dan Norwegia (18).

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa

Grup C

Irlandia Utara vs Italia 0 0

Swiss vs Bulgaria 4-0.

Grup F

Austria vs Moldova 4-1

Israel vs Kepulauan Faroe 3-2

Skotlandia vs Denmark 2-0.

Grup I

Albania vs Andora 1-0

Polandia vs Hungaria 1-2

San Marino vs Inggris 0-10.

