Rekap Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022: Belanda Lolos, Prancis Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian laga terakhir babak penyisihan grup Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa sudah berlangsung Rabu dinihari, 17 November 2021. Timnas Belanda menjadi tim terakhir yang lolos ke putaran final.

Timnas Belanda melaju setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-0 di Stadion Feijenoord, Rotterdam. Mereka unggul lewat gol Steven Bergwijn dan Memphis Depay.

Berkat hasil itu, Belanda memuncaki klasemen Grup G dengan nilai 23 dari 10 laga. Mereka unggul poin dari Turki yang lolos ke babak playoff berkat kemenangan 2-1 atas Montenegro.

Dalam laga lain, dari Grup D, Timnas Prancis yang sudah lolos mengalahkan Finlandia dengan skor 2-0. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Karim Benzema dan Kylian Mbappe.

dari grup sama, Ukraina menang atas Bosnia dengan skor 2-0. Mereka lolos ke babak playoff sebagai runner-up Grup D.

Dari Grup E, Belgia yang sudah lolos hanya mampu bermain 1-1 saat berlaga di kandang Wales, yang juga sudah lolos ke babak playoff. Gol Belgia dicetak Kevin De Bruyne, sedangkan gol Wales diceploskan Kieffer Moore.

Saat ini 10 tim yang lolos dari babak pertama (penyisihan grup) zona Eropa sudah lengkap. Mereka adalah: Serbia, Spanyol, Swiss, Prancis, Belgia, Denmark, Kroasia, Inggris, Jerman, dan Belanda.

Adapun tim runner-up masih berhak lolos ke babak playoff, bersama dua tim dari UEFA Nations League, untuk berebut tiga tiket lain dari zona ini. Mereka yang lolos ke playoff adalah Portugal, Italia, Swedia, Wales, Skotlandia, Rusia, Polandia, Makedonia Utara, Austria, Republik Cek, Ukraina, dan Turki.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa

Grup D

Finlandia vs Prancis 0-2

Bosnia vs Ukraina 0-2.

Grup E

Wales vs Belgia 1-1

Republik Cek vs Estonia 2-2.

Gruo G

Belanda vs Norwegia 2-0

Gibraltar vs Latvia 1-3

Montenegro vs Turki 1-2.

