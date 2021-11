Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-12: Liverpool vs Arsenal 4-0, MU Dipermalukan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Inggris pekan ke-12 hadir sepanjang Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 21 November 2021. Banyak kejutan yang terjadi.

Inilah ringkasannya:

Liverpool vs Arsenal 4-0

Gol-gol Liverpool dicetak oleh Sadio Mané, Diogo Jota, Mohamed Salah, dan Takumi Minamino.

Liverpool bangkit setelah gagal menang dalam dua laga sebelumnya. Arsenal mengalami kekalahan pertama dalam 11 pertandingan terakhirnya.

Watford vs Manchester United 4-1

Gol Watford dicetak Joshua King, Ismaila Sarr, João Pedro, dan Emmanuel Dennis. Gol MU diceploskan Donny van de Beek.

Manchester United, yang mengalami dua kekalahan beruntun, juga harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-69, dalam kedudukan 2-1 karena Harry Maguire mendapat kartu kuning kedua.

Leicester vs Chelsea 0-3

Gol-gol Chelsea dicetak Antonio Rüdiger, N'Golo Kanté, dan Christian Pulisic.

Hasil lainnya

Aston Villa vs Brighton 2-0

Burnley vs Crystal Palace 3-3

Newcastle United vs Brentford 3-3

Norwich vs Southampton 2-1

Wolves vs West Ham 1-0.

Klasemen Liga Inggris

