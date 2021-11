Rekap Hasil Liga 1 Pekan ke-13 Rabu: Persib, Persebaya dan Madura United Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga 1 Pekan ke-13 menyajikan tiga pertandingan pada Rabu, 24 November 2021, yaitu Madura United vs Persik Kediri, Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang, dan Persiraja Banda Aceh vs Persib Bandung. Ketiga laga itu dimainkan pada sore hingga malam.

Hasilnya, tiga tim berhasil meraih tiga poin. Mereka adalah Madura United, Persebaya dan Persib. Ketiganya bahkan sama-sama clean sheet. Berikut ringkasan pertandingannya.

Madura United vs Persik Kediri 2-0

Madura United FC. Instagram/maduraunited.fc



Bermain di Stadion Moch Soebroto, Magelang, mulai 15.15 WIB, Persik Kediri unggul dalam penguasaan bola secara keseluruhan. Namun, Youssef Ezzejjari dan rekan-rekannya tak mampu mencetak satu pun gol.

Sementara, Madura United berhasil menjebol gawang Persik yang dijaga kiper Dikri Yusron melalui bola mati. Kedua gol Laskar Sape Kerap dicetak Hugo Gomes dos Santos Silva alias Jaja.

Gol pertama Jaja dihasilkan melalui eksekusi tendangan penalti pada menit kesembilan, setelah Slamet Nurcahyono dilanggar di kotak penalti oleh Aldo Claudio.

Pemain Brasil itu mencetak gol keduanya melalui tendangan bebas. Bola yang mengarah ke pojok kiri gawang tidak mampu dihalau penjaga gawang Persik.

Persik sebenarnya mempunyai sejumlah peluang untuk bisa mencetak gol balasan. Namun, koordinasi yang kurang baik antarpemain membuat mereka gagal memanfaatkan sejumlah kesempatan emas.

Hasil ini membuat Madura United naik ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan 14 poin dari 13 pertandingan. Sementara, Persik Kedidi masih tetap berada di zona degradasi, yaitu peringkat ke-16 dengan 10 poin.

Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang 4-0

Persebaya Surabaya. (Instagram/@officialpersebaya)



Persebaya berhasil mengatasi perlawanan Persita dan meraih kemenangan besar 4-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Laga ini dimainkan mulai 18.00 WIB.

Tim asuhan Aji Santoso sebenarnya kalah dalam hal penguasaan bola (47 persen). Namun, mereka memiliki lebih banyak peluang (5 berbanding 1).

Gol-gol Persebaya dicetak Taisei Marukawa (menit 4), Bruno Moreira Soares (68), Taisei Marukawa (75/penalti), dan Samsul Arif Munip (81).

Dengan hasil ini, Persebaya meraih kemenangan kedua secara beruntun. Sementara, Persita gagal mempertahankan tren positif setelah menang dalam dua laga sebelumnya.

Setelah memainkan laga ke-13, Persebaya kini menempati peringkat keempat klasemen sementara Liga 1 dengan 23 poin, sedangkan Persita di urutan kedelapan dengan 19 poin.

