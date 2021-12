Jadwal Bola Ahad 12 Desember: Derby Madrid, Inter, Barca, Persib, Timnas

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 13 Desember 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Selain itu ada juga jadwal BRI Liga 1 dan Piala AFF.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-16. Sejumlah laga menarik akan tersaji malam ini, yakni Burnley vs West Ham, Leicester vs Newcastle United, dan Crystal Palace vs Everton.

Liga Spanyol memasuki pekan ke-17. Pertandingan besar akan hadir, yakni Real Madrid vs Atletico Madrid. Selain itu ada laga Osasuna vs Barcelona.

Jadwal Liga Italia memasuki pekan ke-17. Malam ini akan hadir laga Napoli vs Empoli, Sassuolo vs Lazio, dan Inter vs Cagliari.

Dari Liga Prancis ada ada pertandingan PSG vs Monaco. Sedangkan Liga Jerman menghadirkan laga Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen.

Dari dalam negeri, Liga 1 akan menghadirkan jadwal pakai pekan ke-17. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung, yakni Persik Kediri vs Persib Bandung dan Persita vs PS Barito Putera.

Turnamen Piala AFF yang berlangsung di Singapura menampilkan dua laga Grup B. TImnas Indonesia akan melawan Laos dan Malaysia akan menghadapi Vietnam.

Jadwal bola selengkapnya



Ahad, 12 Desember 2021

Piala AFF

16:30 Laos vs Indonesia (RCTI)

19:30 Vietnam vs Malaysia (iNews TV)

Liga 1

(Pekan ke-17)

17:00 Persik Kediri vs Persib Bandung (Indosiar)

17:00 Persita vs PS Barito Putera (Ochannel).

Liga Inggris

(Pekan ke-16, live Mola TV)

21:00 Burnley vs West Ham

21:00 Leicester vs Newcastle United

23:30 Crystal Palace vs Everton (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-17, Live Bein Sport)

18:30 Torino vs Bologna

21:00 Verona vs Atalanta.

Liga Jerman

(Pekan ke-17, live Mola TV)

21:30 Greuther Furth vs Union Berlin

23:30 Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen.

Liga Prancis

(Pekan ke-18, live Bein Sport)

19:00 Lille vs Lyon

21:00 Angers vs Clermont

21:00 Metz vs Lorient

21:00 Rennes vs Nice

21:00 Troyes vs Bordeaux

23:00 Strasbourg vs Marseille.

Liga Spanyol

(Pekan ke-17, live Bein Sport)

20:00 Villarreal vs Rayo Vallecano

22:15 Osasuna vs Barcelona.

Senin, 13 Desember 2021

Liga 1

(Pekan ke-17)

20:30 Persiraja Banda Aceh vs PSM Makassar (Indosiar).

Liga Italia

(Pekan ke-17, Live Bein Sport)

00:00 Napoli vs Empoli

00:00 Sassuolo vs Lazio

02:45 Inter vs Cagliari.

Liga Prancis

(Pekan ke-18, live Bein Sport)

02:45 PSG vs Monaco (RCTI+)

Liga Spanyol

(Pekan ke-17, live Bein Sport)

00:30 Betis vs Real Sociedad

03:00 Real Madrid vs Atletico Madrid.

Selanjutnya: Jadwal bola hari selenjutnya