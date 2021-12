Hasil Undian Babak 16 Besar Liga Champions: PSG vs MU, Atletico vs Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Undian babak 16 besar Liga Champions berlangsung di Nyon, Swiss, Senin hari ini, 13 Desember 2021. Sejumlah laga menari tersaji.

Undian Liga Champions ini dilakukan dengan membagi 16 tim peserta dalam dua kelompok, yakni unggulan yang diisi juara grup dan non-unggulan ditempati runner-up. Tim dari kedua kelompok itu dipilih, dengan syarat tidak berasal dari negara sama dan tidak tampil di grup sama di babak sebelumnya.

Laga besar yang tercipta antara lain PSG vs Manchester United. Laga ini akan mempertemukan dua bintang besar dunia yang selama ini selalu bersaing menjadi yang terbaik, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka akan bertemu kembali di Liga Champions setelah terakhri kali berduel pada semifinal 2010/2011.

Pertandingan lain yang juga menarik adalah Atletico Madrid vs Bayern Munchen dan Inter Milan vs Ajax Amsterdam. Sedangkan juara bertahan Chelsea akan ditantang Lille.

Simak Hasil Undian Selengkapnya:

Benfica vs Real Madrid

Villarreal vs Manchester City

Atletico Madrid vs Bayern Munchen

Salzburg vs Liverpool

Inter Milan vs Ajax Amsterdam

Sporting vs Juventus

Chelsea vs Lille

PSG vs Manchester United.

Jadwal Babak 16 Besar

Babak 16 besar akan berlangsung dua laga, kandang dan tandang. Tim yang menjadi unggulan akan menjalani laga kandang pada pertemuan kedua.

Leg pertama dijadwalkan digelar pada 15, 16, 22, dan 23 Februari 2022. Sedangkan laga kedua pada 8, 9, 15, dan 16 Maret 2022.

Untuk babak perempat final hingga final Liga Champions masih akan dilakukan pengundian kembali, yang akan dilakukan sekaligus pada 18 Maret 2021.

Hal Baru untuk Musim Ini

Di Liga Champions musim ini, peraturan gol tandang yang selama ini dipakai akan ditinggalkan. Karena itu kemenangan kandang dan tandang akan dihargai sama. Bila skor imbang terjadi setelah dua leg dilakukan, akan dilakukan babak perpanjangan waktu (2 x 15 menit). Bila skor masih sama akan dilakukan adu penalti.

Lokasi dan Jadwal Final

Gazprom Arena, yang merupakan markas Saint Petersburg (Rusia), akan jadi tuan rumah partai final Liga Champions 2021/22. Pertandingannya dijadwalkan akan berlangsung pada 28 Mei 2022.

