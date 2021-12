Jadwal Bola Rabu 15 Desember: Liga Inggris, Liga Jerman, Liga 2, Timnas di AFF

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu hingga Kamis dinihari, 15 Desember 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Jerman, Liga 2, dan Piala AFF.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-17. Kamis dinihari nanti akan hadir Arsenal vs West Ham. Selain itu ada Brighton vs Wolves, Burnley vs Watford, Crystal Palace vs Southampton.

Liga Jerman akan memasuki pekan ke-16. Malam ini antara lain ada laga Augsburg vs RB Leipzig, Bayer Leverkusen vs Hoffenheim, dan Dortmund vs Greuther Furth.

Dari Liga 2 akan hadir pertandingan babak 8 besar. Hari ini ada laga besar RANS Cilegon vs Persis Solo. Selain itu ada Sriwijaya FC vs Persiba Balikpapan. Keduanya live di Indosiar.

Turnamen Piala AFF yang berlangsung di Singapura akan menampilkan pertandingan Grup B. Hari ini Timnas Indonesia akan melawan Vietnam dalam laga yang disiarkan RCTI dan iNews TV. Sedangkan Kamboja melawan Laos.

Jadwal Bola Selengkapnya

Rabu, 15 Desember 2021

Piala AFF

16:30 Kamboja vs Laos (iNews TV)

19:30 Indonesia vs Vietnam (RCTI, iNews TV).

Liga 2

(Babak 8 Besar)

18:00 Sriwijaya FC vs Persiba Balikpapan (Indosiar)

20:45 RANS Cilegon vs Persis Solo (Indosiar).

Kamis, 16 Desember

Liga Inggris

(Pekan Ke-17, live Mola TV)

02:30 Brighton vs Wolves

02:30 Burnley vs Watford

02:30 Crystal Palace vs Southampton

03:00 Arsenal vs West Ham.

Liga Jerman

(Pekan ke-16, live Mola TV)

00:30 Monchengladbach vs Eintracht Frankfurt

02:30 Augsburg vs RB Leipzig

02:30 Bayer Leverkusen vs Hoffenheim

02:30 Dortmund vs Greuther Furth

02:30 Union Berlin vs Freiburg.

