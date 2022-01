Hasil La Liga: Atletico Madrid Naik ke Peringkat 4 Usai Kalahkan Rayo Vallecano

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah mengatasi Rayo Vallecano 2-0 dalam pertandingan jornada ke-19 La Liga Spanyol di Estadio Wanda Metropolitano pada Ahad, 2 Januari 2022. Dua gol dalam pertandingan ini diborong oleh penyerang asal Argentina, Angel Correa.

Kemenangan ini juga menyudahi catatan empat kekalahan beruntun Atletico di Liga Spanyol. Mereka pun naik ke peringkat empat menggeser Rayo Vallecano dengan perolehan 32 poin. Sementara itu, Vallecano berada satu peringkat di bawah Atletico dengan terpaut dua poin.

Atletico tampil menyerang sejak awal pertandingan. Pada menit ke-23, Luis Suarez gagal memaksimalkan peluang satu lawan satu dengan kiper lawan setelah bola sepakannya melebar dari gawang Rayo.

Tim tuan rumah berhasil membuka skor pada menit ke-28. Angel Correa mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangannya dari sudut sempit setelah mendapat bola muntah dari pemain lawan. Atletico unggul 1-0 hingga turun minum.

Atletico menambah keunggulan mereka saat babak kedua berjalan delapan menit. Correa kembali mencetak gol di depan gawang setelah menerima umpan silang datar Thomas Lemar. Atletico unggul 2-0. Keunggulan dua gol Atletico atas Rayo bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Di pertandingan lain, Iago Aspas berhasil menjadi pahlawan Celta Vigo saat mengalahkan Real Betis di Stadion Benito Villamarin. Striker asal Spanyol itu berhasil membuat Celta unggul dari titik penalti pada menit ke-36. Ia menggandakan keunggulan pada masa injury time babak pertama. Skor 2-0.

Dua gol Aspas membuatnya kini mengantongi 10 gol di La Liga musim ini. Kemenangan juga membuat Celta Vigo naik ke peringkat 12 klasemen La Liga. Sedangkan bagi Betis, yang kini berada di peringkat ketiga, kekalahan itu menjadi kekalahan kedua berturut-turut.

Rekap Hasil La Liga pekan ke-19, Ahad, 2 Januari 2022.

Getafe vs Real Madrid 1-0

Atletico Madrid vs Rayo Vallecano 2-0

Elche vs Granada 0-0

Alaves vs Real Sociedad 1-1

Real Betis vs Celta Vigo 0-2

Baca juga : Getafe vs Real Madrid 1-0, Rekor Tak Terkalahkan Los Blancos Patah