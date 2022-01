Jadwal Bola Sabtu 8 Januari: Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Dortmund, Juga PSM

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 9 Januari 2021, akan menampilkan pertandingan Liga Spanyol, Piala FA, Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga 1.

Dari Liga Spanyol akan hadir jadwal pekan ke-20. Malam ini Real Madrid dan Barcelona akan sama-sama berlaga. Real Madrid menjamu Valencia, sedangkan Barcelona

berlaga di kandang Granada.

Real Madrid, yang pekan sebelumnya dikalahkan Getafe 0-1, masih memuncaki klasemen dengan nilai 46, unggul 18 dari Valencia di posisi kesembilan. Barcelona menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 31, unggul delapan poin dari Granada di posisi ke-13.

Malam ini, sepak bola Inggris akan menampilkan rangkaian pertandingan Piala FA. Sejumlah berlaga babak ketiga akan tersaji, termasuk Chelsea vs Chesterfield, Hull City vs Everton, Leicester City vs Watford, dan Newcastle United vs Cambridge.

Tim-tim itu akan berjuang merebut tiket babak keempat dalam laga yang berlangsung satu leg. Mereka akan berusaha menyusul Manchester City yang sudah lolos dinihari tadi dengan mengalahkan Swindon Town 4-1.

Dari Liga Prancis akan hadir laga Lens vs Rennes. Sedangkan Liga Jerman antara lain akan menampilkan Eintracht Frankfurt vs Dortmund.

Hari ini juga ada dua pertandingan Liga 1 Indonesia. PSM Makassar akan melawan Madura United, sedangkan Borneo FC menghadapi Persik Kediri. Kedua pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Selanjutnya: Simak jadwal bola selengkapnya dan siaran langsungnya