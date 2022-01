Hasil Coppa Italia: Kalahkan Lecce 3-1, AS Roma Hadapi Inter di Perempat Final

AS Roma. REUTERS/Stoyan Nenov

TEMPO.CO, Jakarta - AS Roma lolos ke babak perempat final Coppa Italia. Tim asuhan Jose Mourinho itu melaju dengan mengalahkan Lecce 3-1 dalam pertandingan di Stadion Olimpico, Jumat, 21 Januari 2022.

Lecce memulai laga dengan baik. Mereka mampu menjebol gawang AS Roma saat laga baru berlangsung 15 menit, lewat aksi Arturo Calabresi.

Namun, keunggulan itu tak bertahan hingga akhir. Roma meraih tiga gol lewat Marash Kumbulla menit 40, Tammy Abraham (54), dan Eldor Shomurodov (81).

Keadaan kina sulit bagi Lecce setelah salah satu pemainnya, Mario Gargiulo, diusir wasit pada menit ke-62 karena mendapat kartu kuning kedua. Saat kartu merah itu jatuh, Lecce sudah tertinggal 2-1.

Dalam laga ini, AS Roma unggul dalam penguasaan bola (58 persen). Mereka juga memiliki tembakan terarah ke gawang lawan yang lebih banyak (10 berbanding 1).

Roma selanjutnya akan menghadapi Inter Milan di babak perempat final Coppa Italia ini. Pertandingannya akan digelar 8-10 Februari, yang juga menyajikan laga AC Milan vs Lazio, Juventus vs Sassuolo, dan Atalanta vs Fiorentina.

