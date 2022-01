Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia: Australia dan Jepang Menang

Pemain Timnas Australia Jamie Maclaren. James Ross/AAP Image via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Australia dan Jepang meraih kemenangan dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Kamis, 27 Januari 2022. Keduanya menjaga peluang lolos.

Timnas Australia menang 4-0 atas Vietnam dalam laga di Stadion Melbourne Rectangular, Melbourna. Gol dalam laga itu dicetak Jamie Maclaren (menit 30), Tom Rogic (45+2), Craig Goodwin (72), dan Riley McGree (76).

Laga ini jadi peningkatan bagi Australia yang dalam tiga laga sebelumnya gagal menang. Mereka kini menempati posisi ketiga klasemen Grup B, yang menjanjikan tiket ke babak berikutnya. Mereka mengemas nilai 14 dari 7 laga, sudah unggul 7 poin dari Oman yang ada di bawahnya. Vietnam ada di posisi keenam dengan nilai 0.

Di grup sama, Timnas Jepang menang 2-0 atas Cina dalam laga di Saitama. Gol Jepang dicetak Yuya Osaka dari titik penalti (13) dan dari aksi Junya Ito (61).

Jepang kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 15, tertinggal satu poin dari Arab Saudi yang baru bermain 6 kali. Nantinya penghuni dua besar klasemen tiap grup langsung lolos ke putaran final.

Rekap hasil dan Jadwal malam ini, 27 Januari 2022:

Australia vs Vietnam 4-0

Jepang vs Cina 2-0.

19:00 Lebanon vs Korea Selatan

21:30 Iran vs Irak

22:00 Uni Emirat Arab vs Suriah.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia

Grup A

No Tim Main Gol Poin 1 Iran 6 +9 16 2 Korea Selatan 6 +6 14 3 Uni Emirate Arab 6 −1 6 4 Lebanon 6 −2 5 5 Irak 6 −6 4 6 Suriah 6 −6 2

Grup B

No Tim Main Gol Poin 1 Arab Saudi 6 +6 16 2 Jepang 7 +4 15 3 Australia 7 +9 14 4 Oman 6 −1 7 5 Cina 7 −6 5 6 Vietnam 7 −12 0