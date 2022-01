Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Conmebol: Brasil dan Argentina Beraksi

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin pada pekan ini akan menghadirkan rangkaian pertandingan pekan ke-15. Lima laga akan berlangsung pada Jumat pagi dan Sabtu pagi, 29 Januari 2022.

Dari zona Conmebol ini sudah ada dua tim yang lolos ke putaran final, yakni Brasil dan Argentina. Brasil kini memuncaki klasemen dengan nilai 35, unggul 6 poin dari Argentina.

Dengan demikian masih akan ada dua tiket putaran final yang diperebutkan serta satu tiket playoff. Ekuador (23), Kolombia (17), Peru (17), Cile (16), dan Uruguya (16) akan berebut tiket tersebut dalam empat pekan tersisa.

Pada Jumat dinihari hingga pagi, 28 Januari 2021, akan hadir tiga laga pekan ke-15, termasuk aksi Timnas Brasil dan Argentina di laga berbeda. Brasil akan berlaga di markas Ekuador dan Argentina bermain di kandang Cile. Satu laga lainnya adalah Paraguay vs Uruguay.

Pada Sabtu dinihari hingga pagi, 29 Januari 2022, akan dua jadwal berikutnya, yakni Kolombia vs Peru dan Venezuela vs Bolivia.

Pada babak kualifikasi ini, yang akan meliputi dua pekan pertandingan, Lionel Messi absen dari timnas Argentina. Ia tak dipanggil karena masih memulihkan diri dari Covid-19. Timnas Brasil juga tak menyertakan Neymar, yang masih cedera.

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin

(live Mola TV)

Pekan Ke-15

Jumat, 28 Januari 2021

04:00 Ekuador vs Brasil

06:00 Paraguay vs Uruguay

07:15 Cile vs Argentina

Sabtu, 29 Januari 2022

04:00 Kolombia vs Peru

05:00 Venezuela vs Bolivia

Pekan Ke-16

2 Februari

03:00 Bolivia vs Cile

06:00 Uruguay vs Venezuela

06:30 Argentina vs Kolombia

07:30 Brasil vs Paraguay

09:00 Peru vs Ekuador

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin



Baca Juga: Prediksi Timnas Indonesia vs Timor Leste Malam Ini