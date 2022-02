Jadwal BRI Liga 1 Kamis 10 Februari: Arema FC dan Persebaya Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ke-24 akan kembali hadir pada Kamis, 10 Februari 2022. Ada empat pertandingan yang akan berlangsung, dua di antaranya disiarkan langsung Indosiar.

Pada sore hari, 15.15 WIB, ada dua pertandingan yang berlangsung berbarengan. Laga PSIS Semarang vs Barito Putera akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Sedangkan partai Persipura Jayapura vs Persik Kediri digelar di Stadion Kompyang Sujana.

PSIS Semarang akan berusaha bangkit setelah melewati empat pertandingan tanpa kemenangan. Mereka kini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 33, unggul 17 poin dari Barito Putera yang masih terpuruk di zona degradasi.

Sementara itu, Persipura Jayapura akan berusaha menjaga kebangkitan setelah menang 2-0 atas Persebaya. Kemenangan itu mengantar mereka keluar dari zona degradasi dan kini menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 21.

Pada 18.15 WIB, pertandingan Arema FC vs Persiraja Banda Aceh akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Laga ini akan disiarkan langsung Indosiar.

Arema FC baru ditahan Persija Jakarta 1-1 sehingga kehilangan posisinya di puncak klasemen. Kini mereka menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 48, tertinggal satu angka dari Bhayangkara FC.

Persiraja Banda Aceh masih berada di dasar klasemen. Pekan lalu, mereka kembali kalah setelah sempat mengalahkan Persija dalam laga sebelumnya.

Pada 20.45 WIB, sebagai penutup jadwal Liga 1 hari ini, Persela Lamongan akan melawan Persebaya Surabaya di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Bali. Laga ini pun akan live di Indosiar.

Persela Lamongan membutuhkan kemenangan untuk bisa keluar dari zona degradasi. Mereka kini menempati posisi ke-16 dengan nilai 18.

Persebaya Surabaya masih akan berjuang dengan kondisi tim compang-camping karena Covid-19. Mereka bahkan tak akan didampingi pelatih Aji Santoso yang harus menjalani isolasi.

Tim berjulukan Bajul Ijo ini membutuhkan kemenangan untuk memungkasi hasil buruk yang diraih dalam dua laga terakhirnya secara beruntun. Mereka masih menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 43.

Sementara itu, sehari sebelumnya, laga Persija Jakarta vs Madura United ditunda karena Covid-19.

Jadwal BRI Liga 1, Kamis, 10 Februari 2022

15.15 WIB: PSIS Semarang vs Barito Putera (Vidio)

15.15 WIB: Persipura Jayapura vs Persik Kediri (Vidio)

18.15 WIB: Arema FC vs Persiraja Banda Aceh (Indosiar)

20.45 WIB: Persela Lamongan vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

