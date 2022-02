Jadwal BRI Liga 1 Jumat 11 Februari: 3 Laga, PSS vs Persib Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ke-24 akan kembali hadir pada Jumat, 11 Februari 2022. Ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, termasuk PSS Sleman vs Persib Bandung yang live di Indosiar.

Jadwal hari ini dibuka laga Persikabo 1973 vs Persita Tangerang pada 15.00 WIB. Keduanya akan bertanding di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar.

Persikabo 1973 akan berjuang bangkit. Tim asuhan Liestiadi ini gagal menang dalam empat laga terakhirnya, termasuk kalah tiga kali beruntun. Mereka menempati posisi ke-14 dengan nilai 23, hanya terpaut empat poin dari tim di zona degradasi.

Persita Tangerag baru bangkit dari rentetan hasil buruk. Tim asuhan Widodo C Putro ini menang 3-0 atas Persiraja Banda Aceh pada laga sebelumnya dan kini menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 29.

Pada malam hari, mulai 20.15 WIB, laga PSM Makassar vs Borneo FC akan berlangsung di stadion sama. O Channel akan menayangkannya secara langsung.

PSM Makassar hanya menang sekali dalam empat laga terakhirnya. Tim asuhan Joop Gall itu ada di posisi ke-10 klasemen dengan nilai 28.

Borneo FC sudah meraih kemenangan di bawah arahan Fakhri Husaini. Mereka mengalahkan Persikabo 2-0 pada pekan sebelumnya sehingga kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 34.

Sebagai penutup jadwal hari ini, pada 20.30 WIB, laga PSS Sleman vs Persib Bandung akan hadir di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

PSS Sleman akan berusaha menjaga kebangkitan setelah pekan lalu menang 1-0 atas Barito Putera. Tim itu menempati posisi posisi ke-11 klasemen dengan nilai 28.

Persib Bandung akan berusaha bangkit setelah takluk 0-1 dari Bhayangkara FC pada pertandingan sebelumnya. Tim asuhan Robert Alberts ini mulai tercecer dalam persaingan perebutan gelar dan kini hanya menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 43, tertinggal enam angka dari Bhayangkara.

Jadwal BRI Liga 1 Jumat, 11 Februari 2022:

15.15 WIB: Persikabo vs Persita Tangerang (Vidio)

20.15 WIB: PSM Makassar vs Borneo FC (O Channel)

20.30 WIB: PSS Sleman vs Persib Bandung (Indosiar).

Selanjutnya: Rekap hasil, jadwal, dan klasemen BRI Liga 1 Pekan Ke-24