Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini dan Siaran Langsungnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada akhir pekan ini akan dihiasi sejumlah pertarungan seru. Manchester United, West Ham akan kembali berupaya memperebutkan posisi keempat klasemen sementara.

Manchester United yang harus tergeser dari posisi itu setelah hanya bermain imbang 1-1 dengan Burnley pada Rabu kemarin, kini akan menghadapi Southampton. Meskipun di atas kertas skuad asuhan Ralf Rangnick lebih diunggulkan, bukan berarti mereka bisa meraih kemenangan dengan mudah.

Sementara West Ham yang kembali menduduki posisi keempat klasemen Liga Inggris juga menghadapi laga yang tak mudah. Mereka akan bertandang ke Stadion King Power, markas Leicester City yang dikenal cukup angker bagi tim tamu.

Arsenal yang juga berpeluang merebut posisi ketiga pekan ini tak akan bermain. Seharusnya mereka menjalani derbi London kontra Chelsea. Akan tetapi laga itu ditunda karena The Blues tengah mengikuti kompetisi Piala Dunia Antarklub. Chelsea akan menghadapi Palmeiras pada laga final Sabtu besok.

Dua tim papan atas, Manchester City dan Liverpool, akan mendapatkan lawan yang mudah. Mereka sama-sama hanya harus menghadapi tim di zona degradasi.

Skuad asuhan Pep Guardiola akan menyambangi markas Norwich City. Sementara pasukan Jurgen Klopp mendatangi markas Burnley.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-25:

Sabtu, 12 Februari 2022

19:30 WIB - Manchester United vs Southampton - Mola TV

22:00 WIB - Brentford vs Crystal Palace - Mola TV

22:00 WIB - Everton vs Leeds United - Mola TV

22:00 WIB - Watford vs Brighton - Mola TV

Ahad, 13 Februari 2022

00:30 WIB - Norwich City vs Manchester City - SCTV, Mola TV

21:00 WIB - Burnley vs Liverpool - Mola TV

21:00 WIB - Newcastle vs Aston Villa - Mola TV

21:00 WIB - Tottenham vs Wolverhampton - Mola TV

23:30 WIB - Leicester City vs West Ham - SCTV, Mola TV

Manchester City saat ini masih sangat nyaman di puncak klasemen dengan perolehan 60 angka. Pasalnya mereka memiliki keunggulan sembilan angka dari Liverpool yang berada di posisi kedua.

Berikut klasemen Liga Inggris hingga pekan ke-24:





Setelah menjalani pertandingan pada jadwal Liga Inggris, Manchester City dan Liverpool harus segera berkonsentrasi pada laga pertama babak 16 besar Liga Champions yang akan berlangsung pekan depan. The Citizens akan menyambangi markas Sporting Lisbon sementara The Kop akan terbang ke Italia untuk menghadapi Inter Milan.