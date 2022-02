Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan ke-26 dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris (Premier League) akan memasuki pekan ke-26. Rangkaian pertandiangannya akan berlansung akhir pekan ini, 19-20 Februari 2022, dengan dua laga di antaranya disiarkan langsung SCTV.

Salah satu jadwal yang ditayangkan live itu adalah Manchester City vs Tottenham Hotspur. Laga besar ini akan hadir pada Ahad dinihari, 20 Februari 2022, mulai 20.30 WIB.

Performa kedua klub tengah berlawanan.

Man City tak terkalahkan dalam 13 laga terakhirnya di Liga Inggris memuncaki klasemen dengan nilai 63.

Tottenham justru tengah kedodoran. Tim asuhan Antonio Conte itu terus kalah dalam tiga laga terakhirnya di Liga Inggris. Mereka kini menempati posisi kedelapan dengan nilai 36.

Laga lain yang juga disiarkan langsung SCTV adalah Wolverhampton vs Leicester City. Pertandingan ini akan berlangsung Ahad malam, mulai 23.00 WIB.

Wolverhampton dalam performa lebih baik dari lawannya. Mereka menempati posisi ketujuh dengan nilai 37, unggul 10 poin dari lawannya yang menempati posisi ke-11. Leicester tidak pernah menang pada lima laga terakhir di semua kompetisi.

Jadwal lain pada pekan ke-26 ini antara lain Liverpool vs Norwich City, Crystal Palace vs Chelsea, Arsenal vs Brentford, dan Leeds United vs Manchester United.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-26

Sabtu, 19 Februari 2022

19.30 WIB: West Ham vs Newcastle United

22.00 WIB: Liverpool vs Norwich City

22.00 WIB: Crystal Palace vs Chelsea

22.00 WIB: Arsenal vs Brentford

22.00 WIB: Southampton vs Everton

22.00 WIB: Aston Villa vs Watford

22.00 WIB: Brighton vs Burnley.

Ahad, 20 Februari 2022

00.30 WIB: Manchester City vs Tottenham (SCTV)

21.00 WIB: Leeds United vs Manchester United

23.30 WIB: Wolverhampton vs Leicester City (SCTV).

Klasemen Liga Inggris



