Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan ke-26 dan Klasemennya, 2 Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia mulai memasuki pekan ke-26 yang rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini, 19-22 Februari 2022. Ada dua laga yang disiarkan langsung RCTI.

Salah satu laga yang akan disiarkan langsung itu adalah aksi Juventus. Si Nyonya Tua akan berhadapan dengan sang rival sekotanya, Torino, di Allianz Stadium, Sabtu dinihari nanti, mulai 02.45 WIB.

Juventus ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 46. Tapi, mereka sudah tertinggal dalam persaingan perebutan gelar juara karena terpaut 9 poin dari AC Milan yang memuncaki klasemen.

Mereka diunggulkan saat melawan Torino. Rival sekotanya itu tengah mengalami tren buruk. Mereka gagal menang dalam tiga menempati posisi sepuluh, tertinggal 14 poin dari Juve.

Laga lain yang juga akan tayang live di RCTI adalah Udinese vs Lazio. Pertandingan ini akan berlangsung Senin dinihari.

Udinese akan berjuang bangkit setelah pekan lalu dipermalukan Verona 0-4. Mereka kini menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 24.

Lazio ada di posisi keenam dengan nilai 42. Mereka terus menang dalam dua laga terakhirnya dan terus membutuhkan poin karena masih terpaut empat angka dari tim di zona Liga Champions.

Pada pekan ke-26 ini, AC Milan yang kini memuncaki klasemen akan menghadapi Salernitana pada Ahad dinihari. Inter Milan melawan Sassuolo sehari sesudahnya.

Jadwal lainnya pada pekan ini adalah AS Roma vs Hellas Verona dan Cagliari vs Napoli.

Jadwal Liga Italia pekan ke-26

Sabtu, 19 Februari 2022

02.45 WIB: Juventus vs Torino (RCTI)

21.00 WIB: Sampdoria vs Empoli (beIN Sports 3).

Ahad, 20 Februari 2022

00.00 WIB: AS Roma vs Hellas Verona (beIN Sports 3)

02.45 WIB: Salernitana vs AC Milan (beIN Sports 3)

18.30 WIB: Fiorentina vs Atalanta (beIN Sports 3)

21.00 WIB: Venezia vs Genoa (beIN Sports 3)

Senin, 21 Februari 2022

00.00 WIB: Inter Milan vs Sassuolo (beIN Sports 3)

02.45 WIB: Udinese vs Lazio (RCTI)

Selasa, 22 Februari 2022

01.00 WIB: Cagliari vs Napoli (beIN Sports 3)

03.00 WIB: Bologna vs Spezia (beIN Sports 3)

Klasemen Liga Italia



