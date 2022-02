Klasemen BRI Liga 1 Pekan 26: PSM vs Persita 0-2 dan Persija vs Persik 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-26 digelar pada Sabtu, 19 Februari 2022. Persiraja Banda Aceh vs Persebaya Surabaya digelar lebih dulu, kemudian laga lainnya adalah PSM Makassar vs Persita Tangerang dan Persija Jakarta vs Persik Kediri beberapa jam kemudian.

Persiraja Banda Aceh vs Persebaya Surabaya 0-1

Kedua tim bertanding di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Bali. Persebaya memenangi laga berkat gol tunggal yang dicetak Bruno Moreira dari titik penalti pada menit ke-62.

Kemenangan ini sudah cukup bagi Persebaya untuk kembali merapatkan jarak poin dari Persib Bandung dan Bhayangkara FC di peringkat tiga dan empat. Tim Bajul Ijo itu menempati urutan kelima dengan raihan 48 poin dari 26 pertandingan.

Bagi Persiraja Banda Aceh, kekalahan ke-18 ini membuat mereka susah beranjak dari dasar klasemen.

PSM Makassar vs Persita Tangerang 0-2

Dalam laga yang berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Persita meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Gol pertama Persita dicetak melalui Ricki Ariansyah pada menit ke-11. Mereka menggandakan keunggulan pada tujuh menit menjelang laga berakhir dalam waktu normal lewat Bae Sin-yeong.

PSM Makassar gagal bangkit setelah gagal menang dalam tiga laga terakhir, dan malah memperpanjang daftar kekelahan menjadi tiga kali beruntun dalam empat laga terakhir. Tim asuhan Joop Gall ini melorot posisi ke-13 klasemen dengan nilai 28.

Sementara, Persita Tangerang berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah dua laga tanpa kemenangan. Tim asuhan Widodo C Putro ini naik posisi ke-10 dengan nilai 33.

Persija Jakarta vs Persik Kediri 2-1

Persija Jakarta dan Persik Kediri bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Pertarungan ini berakhir dengan kemenangan Macan Kemayoran 2-1.

Dalam laga ini, Persija tertinggal lebih dulu setelah Youssed Ezzejjari mencetak gol pada menit ketujuh. Namun, hanya selang tujuh menit kemudian Makan Konate menciptakan gol penyeimbang. Gol penentu kemenangan dicetak pada menit ketiga tambahan waktu melalui Irfan Jauhari.

Persik kini menempati posisi ke-10 klasemen dengan 30 poin. Tim asuhan Javier Roca ini kalah setelah lima laga terakhir tak terkalahkan. Mereka sekarang berada di bawah Persita dengan selisih tiga poin.

Sementara, Persija Jakarta kembali ke jalur kemenangan setelah gagal menang dalam tiga laga terakhir. Hasil pertandingan melawan Persik Kediri ini membuat tim asuhan Sudirman di peringkat ketujuh dengan 37 poin dari 25 laga.

