Klasemen BRI Liga 1 Pekan ke-27: Persib Bandung vs Persela Lamongan 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung bermain imbang 1-1 dengan Persela Lamongan dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-27 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat, 25 Februari 2022.

Persela Lamongan bahkan unggul lebih dulu pada menit ke-55 melalui Rahel Radiansyah. Keunggulan itu sirna setelah David da Silva mencetak gol buat Persib pada menit ke-67.

Hasil ini membuat posisi Persib Bandung gagal naik ke posisi kedua klasemen. Posisinya di tempat ketiga justru rawan digusur Bhayangkara FC. Maung Bandung mengoleksi 54 angka dari 27 laga, unggul satu poin atas Bhayangkara FC yang akan menghadapi PSM Makassar malam nanti.

Persela Lamongan belum juga beranjak dari zona degradasi. Laskar Joko Tingkir mengumpulkan 20 poin dari 27 laga yang telah dijalani.

Babak Pertama

Persib mengandalkan possession play dan tidak terburu-buru melancarkan serangan pada awal pertandingan. Hingga lima menit pertama, alur bola masih berkutat di lapangan tengah tanpa pernah masuk ke kotak penalti.

Satu peluang didapatkan Persib pada menit ketujuh. Akselerasi David da Silva mampu melewati Demerson Bruno namun umpan silangnya bisa diintersep oleh bek Persela.

Persela membalas pada menit ke-12, tendangan spekulasi Syarif Wijianto melambung tipis di atas mistar gawang Persib.

Laskar Joko Tingkir nyaris unggul lebih dulu pada menit ke-22. Skema serangan balik cepat menemui Selwan Al Jaberi di kotak penalti yang masih gagal mengarahkan bola ke gawang.

Setengah jam babak pertama berjalan, deadlock terlihat dari permainan Persib dan Persela.

Kerja sama Ezra Walian dan David da Silva pada menit ke-33 juga gagal berbuah hasil karena bisa dibelokkan oleh Demerson.

David kembali mendapat peluang dua menit kemudian. Namun tendangan kencang pemain asal Brasil itu hanya menghasilkan sepak pojok.

Kebuntuan belum juga terpecahkan sampai wasit meniup peluit tanda turun minum. Persib dan Persela bermain imbang tanpa gol pada paruh pertama.

Babak Kedua

Persela mengubah gaya bermain pada paruh kedua. Skuad arahan Sudirman itu lebih berani keluar menyerang.

Meski begitu Persib mendapat peluang pertama pada babak ini lewat sepakan keras Esteban Vizcarra yang masih melambung pada menit ke-48.

Penyelamatan penting dilakukan kiper Persib, Teja Paku Alam, pada menit ke-51. Teja mampu menahan dua peluang Persela melalui Al Jaberi dan Malik Risaldi.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-55. Agresivitas pada babak kedua membuat Laskar Joko Tingkir unggul melalui tendangan Rahel Radiansyah memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti Persib.

Hanya berselang tiga menit, Persib nyaris tertinggal lebih banyak. Beruntung bagi Maung Bandung, tiang gawang menyelamatkan dua tendangan dari Malik dan juga Al Jaberi.

Kesalahan koordinasi di lini belakang Persela nyaris membuat Persib bisa menyamakan kedudukan. Namun, sepakan Zalnando tak tepat sasaran meski gawang Persela sudah kosong.

Tendangan bebas Mohammed Rashid masih bisa ditepis dengan gemilang oleh Dwi Kuswanto pada menit ke-67.

Gol penyeimbang akhirnya dicatatkan Persib pada menit ke-67. Meneruskan sepak pojok Zalnando, tendangan kaki kiri David da Silva bersarang ke gawang Persela. Skor berubah 1-1.

Memasuki 10 menit terakhir pertandingan, Persib mulai mengurung pertahanan Persela.

Namun rapatnya lini pertahanan Persela membuat Persib kesulitan mencetak gol.

Skor 1-1 pun menutup jalannya laga. Persib membuang peluang untuk naik ke posisi kedua dalam klasemen sementara.

Susunan Pemain

Persib (4-4-2): Teja Paku Alam; Supardi Nasir, Nick Kuipers, Achmad Jufriyanto, Ardi Idrus; Esteban Vizcarra, Dedi Kusnandar, Mohammed Rashid, Febri Hariyadi; Ezra Walian, David da Silva.

Persela (4-4-2): Dwi Kuswanto; Valentino Telaubun, Demerson Bruno, Moch Zaenuri, Kahar; Rahel Radiansyah, Takwir, Syarif Wijianto, Malik Risaldi; Selwan Al Jaberi, Jose Wilkson.

Selanjutnya: Rekap Hasil, Jadwal, dan Klasemen

BRI Liga 1 Pekan Ke-27

Rabu, 23 Februari 2022

Persik Kediri vs Persiraja Banda Aceh 2-0

Barito Putera vs Persija Jakarta 1-1

Persebaya vs Arema FC 1-0.

Kamis, 24 Februari 2022

Persikabo 1973 vs PSS Sleman 2-0

Borneo FC vs PSIS Semarang 1-1

Persita Tangerang vs Madura United 1-1

Bali United vs Persipura Jayapura 4-1.

Jumat, 25 Februari 2022

Persib Bandung vs Persela Lamongan 1-1.

20:45 PSM Makassar vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Klasemen BRI Liga 1

