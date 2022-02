Perebutan Gelar Juara BRI Liga 1, Ini Laga Tersisa 5 Tim Papan Atas

TEMPO.CO, Jakarta - Perburuan gelar juara BRI Liga 1 musim 2021-2022 memasuki tahap akhir. Dengan tujuh laga tersisa, setidaknya masih ada lima klub yang berpeluang untuk merebut gelar juara.

Kelima klub yang saat ini bersaing ketat di papan atas klasemen adalah, Bali United, Arema FC, Persib Bandung, Bhayangkara FC dan Persebaya Surabaya. Bali United berada di puncak dengan 57 angka sementara Persebaya Surabaya yang berada di posisi kelima terpaut enam angka saja.

Secara matematis, Borneo FC dan Persija Jakarta sebenarnya juga masih memiliki peluang untuk merebut gelar juara. Akan tetapi mereka saat ini tertinggal sangat jauh. Borneo FC berada di posisi keenam dengan perolehan 39 angka sementara Persija Jakarta di bawahnya dengan 38 angka. Dengan begitu, peluang kedua klub itu bisa dianggap sangat kecil.

Tujuh laga terakhir di BRI Liga 1 musim 2021-2022 dipastikan akan menjadi penentu gelar juara. Apalagi lima klub teratas masih akan saling bertemu.

1. Bali United

Jalan Bali United untuk mempertahankan gelar juara musim ini dipastikan tak akan mudah. Pasalnya, dari tujuh laga tersisa, mereka masih harus menghadapi tiga tim besar: Arema FC, Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta. Sementara empat tim lainnya bisa dianggap sebagai lawan yang mudah untuk ditundukkan oleh Serdadu Tridatu.

Berikut jadwal tujuh laga terakhir Bali United:

1 Maret - Persela Lamongan vs Bali United

6 Maret - Bali United vs Persija Jakarta

11 Maret - Persiraja Banda Aceh vs Bali United

15 Maret - Bali United vs Arema FC

21 Maret - Madura United vs Bali United

25 Maret - Bali United vs Persebaya Surabaya

Belum diumumkan - Persik Kediri vs Bali United

Laga kontra Persija Jakarta, Arema FC dan Persebaya Surabaya kemungkinan besar akan menjadi pertaruhan Bali United untuk mempertahankan gelar juara musim ini. Jika gagal menang dalam dua laga itu, bisa jadi tim lain akan menyalip posisi mereka.

Pada pertemuan pertama musim ini, Bali United meraih kemenangan tipis 0-1, bermain imbang 0-0 dengan Arema FC dan kalah 1-3 dari Persebaya Surabaya. Mereka juga harus tetap mewaspadai laga kontra Madura United karena pada pertemuan pertama musim ini mengalami kekalahan 0-1.