Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-27: Southampton vs Norwich City 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Southampton berhasil mengalahkan Norwich City dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-27 di Mary's Stadium, Southampton, Sabtu dinihari, 26 Februari 2022.

Che Adams membuka keunggulan tuan rumah dengan golnya pada menit ke-36. Oriol Romeu kemudian mencetak gol kedua pada menit ke-88.

Southampton unggul dalam penguasaan bola, mencapai 59 persen. Mereka juga melakukan 27 tembakan ke gawang lawan, yang sembilan di antaranya terarah. Kubu lawan hanya melakukan delapan tembakan dengan satu yang terarah.

Southampton meraih kemenangan keduanya secara beruntun. Mereka menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 35.

Norwich City gagal menang untuk keempat kalinya secara beruntun. Tim itu masih terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 17.

Jadwal Liga Inggris berikutnya pada pekan ini akan menyajikan banyak laga menarik, termasuk Manchester United vs Watford dan Everton vs Manchester City yang dijadwalkan akan ditayangkan langsung SCTV.

Jadwal Berikutnya

Sabtu, 26 Februari 2022

19:30 WIB: Leeds United vs Tottenham

22:00 WIB: Brentford vs Newcastle

22:00 WIB: Brighton vs Aston Villa

22:00 WIB: Crystal Palace vs Burnley

22:00 WIB: Manchester United vs Watford (SCTV).

Ahad, 27 Februari 2022

00:30 WIB: Everton vs Manchester City (SCTV)

21:00 WIB: West Ham vs Wolverhampton.

Klasemen Liga Inggris

