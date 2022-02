Jadwal Siaran Langsung BRI Liga 1 Pekan Ke-28 dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 akan memasuki pekan ke-28. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung 27 Februari hingga 1 Maret 2022.

Pada Ahad, 27 Februari, akan hadir dua pertandingan. Keduanya akan disiarkan Indosiar. Salah satu tim yang akan tampil adalah Arema FC, yang baru tergusur dari puncak klasemen. Singo Edan akan melawan Persik Kediri dalam derby Jawa Timur.

Inilah kedua jadwal 27 Februari:

18:15 Persiraja Banda Aceh vs Barito Putera (Indosiar)

20:45 Arema FC vs Persik Kediri (Indosiar).

Pada Senin, 28 Februari, tiga laga akan tersaji. Namun, hanya satu yang akan disiarkan Indosiar. Salah satu laga yang akan berlaga adalah Persebaya Surabaya, yang akan melawan Madura United.

Simak ketiga jadwal untuk 28 Februari:

15:15 PSIS Semarang vs Persikabo 1973 (Vidio)

18:15 Persipura Jayapura vs Borneo FC (Vidio)

20:30 Madura United vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Pada Selasa, 1 Maret, empat pertandingan akan berlangsung secara maraton. Satu laga live di O Channel, sedangkan dua lainnya di Indosiar.

Salah satu laga besar yang hadir pada pekan ini adalah Persija Jakarta vs Persib Bandung. Bali United juga akan beraksi menjaga posisinya di puncak klasemen dengan melawan Persela Lamongan.

Inilah keempat laga yang hadir pada 1 Maret:

15:15 Bhayangkara FC vs Persita Tangerang (O Channel)

16:00 Persela Lamongan vs Bali United (Indosiar)

18:15 PSS Sleman vs PSM Makassar (Vidio)

20:30 Persija Jakarta vs Persib Bandung (Indosiar).

Selanjutnya: Rekap Hasil Pekan ke-27 dan Klasemen