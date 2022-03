Piala FA Middlesbrough Vs Tottenham, Conte Minta Pemain Tak Remehkan Lawan

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Tottenham Hotspur mengingatkan Harry Kane dan kawan-kawan agar tidak meremehkan Middlesbrough dalam laga babak kelima Piala FA. Kedua tim akan bentrok pada Selasa dini hari, 2 Maret 2022 waktu Indonesia di markas Middlesbrough, Stadion Riverside.

Conte menuturkan Middlesbrough telah menunjukkan salah satu permainan terbaik di kompetisi Piala FA usai menyingkirkan Manchester United. Tim asuhan Chris Wilder ini mempermalukan MU di hadapan pendukungnya di Old Trafford.

“Middlesbrough adalah tim yang bagus. Ketika Anda bisa menang melawan Manchester United, itu berarti mereka memiliki nilai penting. Untuk alasan ini, akan sangat penting untuk tidak meremehkan lawan,” kata Conte mengutip situs resmi Tottenham Hotspur.com, Senin, 1 Maret 2022.

Sebagai seorang manajer yang punya pengalaman menangani klub Liga Inggris, Conte tahu betul kalau setiap pertandingan di Inggris berjalan tidak mudah, khususnya di Piala FA. Mantan manajer Chelsea itu menilai sejak diasuh Chris Wilder, Middlesbrough menjalani laga yang bagus di Championship atau kasta kedua Liga Inggris.

Tottenham punya modal cukup bagus untuk menghadapi Middlesbrough di pertandingan nanti. Pada akhir pekan kemarin, Harry Kane cs berhasil membawa pulang tiga poin saat bertemu Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris. The Lilywhites menang 4-0 atas Leeds.

Antonio Conte tak memungkiri bila penampilan tim asuhannya bagus saat menghadapi Leeds United. Namun ia mengingatkan bahwa rasa percaya diri anak asuhnya cukup baik sebelum laga melawan Burnley. Namun akhirnya Tottenham harus menyerah dari Burnley 0-1, kendati di pertandingan sebelumnya sukses menaklukkan Manchester City.

“Kami harus belajar tentang situasi seperti ini. Ya, kami harus percaya diri karena berada dalam momen yang bagus, tetapi pada saat yang sama kami harus berjuang untuk lolos ke babak selanjutnya," kata Conte.

Antonio Conte menyatakan mentalitas para pemain harus sama di setiap laga yang akan dijalani. “Para pemain harus tahu bahwa di setiap pertandingan harus bertarung dan memberi perhatian besar, fokus, dan tidak meremehkan lawan," tutur manajer asal Italia ini.

Selain laga antara Middlesbrough vs Tottenham Hotspur, jadwal Piala FA pada Selasa dini hari nanti akan menyajikan pertemuan Peterborough vs Manchester City yang disiarkan RCTI. Lalu ada juga Crystal Palace Vs Stoke City.

