Dua Pengusaha Swiss dan Amerika Siapkan Konsorsium Pembelian Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Taipan bisnis asal Swiss Hansjoerg Wyss diperkirakan akan mengajukan tawaran untuk pembelian Chelsea pada akhir pekan ini. Menurut laporan surat kabar Telegraph, Kamis, 3 Maret 2022, ia sedang menyiapkan sebuah konsorsium bersama pengusaha asal Amerika, Todd Boehly.

Sebelumnya, pemilik Chelsea, Roman Abramovich mengumumkan bahwa ia akan menjual Chelsea. Penjualan itu terjadi setelah kepemilikannya selama 19 tahun atas klub yang bermarkas di Stamford Bridge, London.

Ia juga menjual The Blues di tengah seruan untuk penjatuhan sanksi terhadapnya menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Keputusan itu menawarkan kesempatan langka untuk siapapun untuk mengakuisisi klub papan atas Liga Primer Inggris dan memicu spekulasi luas tentang siapa yang mungkin membelinya.

Menurut laporan Telegraph, Boehly dan Wyss juga masih bekerja dengan setidaknya satu mitra lain. Meskipun ada calon penawar lain, Boehly dan Wyss dikabarkan bahwa keduanya mungkin memiliki keuntungan keuangan yang lebih besar dengan kesepakatan yang dijamin.

Peran Roman Abramovich di Inggris saat ini tengah dalam sorotan, setelah Rusia menginvasi Ukraina. Pada Rabu lalu, miliarder ini mengumumkan bahwa dia telah mengambil keputusan yang sangat sulit untuk menjual klub dan menyumbangkan hasil bersihnya kepada para korban perang di Ukraina.

Adapun Hansjoerg Wyss, awal pekan ini, memang mengaku sedang mempertimbangkan untuk membeli Chelsea dari Abramovich. Wyss mengatakan keinginannya tersebut kepada surat kabar Swiss, Blick. "Abramovich saat ini sedang mencoba untuk menjual semua vilanya di Inggris."

"Dia juga ingin segera melepas Chelsea sekarang. Saya, bersama tiga orang lainnya, menerima tawaran pada hari Selasa untuk membeli Chelsea dari Abramovich," kata Wyss seperti dikutip dari Blick. Meski begitu, ia sadar harus menunggu proses selama beberapa hari untuk melihat kondisi keuangan Chelsea dan syarat yang diajukan Abramovich.

"Abramovich meminta terlalu banyak saat ini. Anda tahu Chelsea berutang padanya 2 miliar pound. Tapi Chelsea tidak punya uang. Artinya mereka yang membeli Chelsea harus memberi kompensasi kepada Abramovich," ujar Wyss.

Kepala Eksekutif Premier League, Richard Masters, menilai kepemilikan Roman Abramovich atas Chelsea dalam posisi tidak berkelanjutan. Ia juga menyebut penjualan klub itu dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 hari. "Ini adalah keputusan yang disambut baik oleh semua orang, termasuk para penggemar. Semakin cepat proses penjualan selesai dan selesai, semakin cepat semua orang mendapatkan kepastian."

