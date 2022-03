Jadwal Bola Sabtu 5 Maret: Chelsea, Liverpool, Real Madrid, PSG, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 6 Maret 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Jerman, dan BRI Liga 1.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian laga jadwal pekan ke-28. Malam ini antara lain akan menampilkan laga Leicester City vs Leeds United, Newcastle vs Brighton, dan Liverpool vs West Ham.

Selain itu ada Burnley vs Chelsea yang disiarkan SCTV. Laga live SCTV lainnya akan berlangsung sehari kemudian, yakni Manchester City melawan Manchester United.

Liga Italia akan memasuki pekan ke-28. Malam ini akan hadir laga Udinese vs Sampdoria dan AS Roma vs Atalanta. Selain itu ada duel Cagliari vs Lazio yang akan disiarkan RCTI.

Dari Liga Spanyol akan hadir jadwal pekan ke-27. Malam ini antara lain akan diwarnai laga Real Madrid vs Real Sociedad, Osasuna vs Villarreal, dan Valencia vs Granada.

Jadwal Liga Prancis pekan ke-27 akan menampilkan pertarungan Nice vs PSG. Aksi Lionel Messi akan ditayangkan aplikasi RCTI+.

Sementara itu, Liga Jerman pekan ke-25 antara lain akan diisi laga Bayern Munchen vs Bayer Leverkusen dan Leipzig vs Freiburg.

Dari dalam negeri ajang BRI Liga 1 akan menampilkan lima laga pekan ke-29. Jadwal Persik Kediri vs Madura United, Barito Putera vs Arema FC, dan Persib Bandung vs Persiraja Banda Aceh sama-sama disiarkan Indosiar.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 5 Maret 2022

Liga Inggris

(Pekan Ke-28, live Mola TV)

19.30 WIB: Leicester City vs Leeds United

22.00 WIB: Burnley vs Chelsea (SCTV)

22.00 WIB: Aston Villa vs Southampton

22.00 WIB: Norwich City vs Brentford

22.00 WIB: Newcastle vs Brighton

22.00 WIB: Wolverhampton vs Crystal Palace.

Liga Italia

(Pekan 28)

21.00 WIB: Udinese vs Sampdoria (beIN Sports 3).

Liga Spanyol

(Pekan 27)

20.00 WIB: Osasuna vs Villarreal

22.15 WIB: Espanyol vs Getafe.

Liga Prancis

(Pekan 27)

23:00 WIB: Lens vs Brest.

Liga Jerman

(Pekan 25)

21.30 WIB: Bayern Munchen vs Bayer Leverkusen (Mola TV 2)

21.30 WIB: Wolfsburg vs Union Berlin (Mola TV)

21.30 WIB: Bochum vs Greuther Furth (Mola TV)

21.30 WIB: Hertha Berlin vs Frankfurt (Mola TV)

21.30 WIB: RB Leipzig vs Freiburg (Mola TV).

BRI Liga 1

(Pekan 29)

15.15 WIB: Persik Kediri vs Madura United (Indosiar)

15.15 WIB: Persikabo 1973 vs Persipura Jayapura (Vidio)

18.15 WIB: Barito Putera vs Arema FC (Indosiar)

20.00 WIB: Borneo FC vs Persela Lamongan (O Channel)

20.45 WIB: Persib Bandung vs Persiraja Banda Aceh (Indosiar).

Ahad dinihari, 5 Maret 2022

Liga Inggris

(Pekan Ke-28, live Mola TV)

00.30 WIB: Liverpool vs West Ham.

Liga Italia

(Pekan 28)

00.00 WIB: AS Roma vs Atalanta (beIN Sports 3)

02.45 WIB: Cagliari vs Lazio (RCTI dan beIN Sports 3).

Liga Spanyol

(Pekan 27)

00.30 WIB: Valencia vs Granada

03.00 WIB: Real Madrid vs Real Sociedad.

Liga Prancis

(Pekan 27)

03:00 WIB: Nice vs PSG (RCTI+).

Liga Jerman

(Pekan 25)

00.30 WIB: Stuttgart vs Monchengladbach (tvOne).

