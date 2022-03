Jadwal Bola Ahad 13 Maret: Chelsea, Inter, Roma, Barcelona, PSG, Persib

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 13 Maret 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis, dan BRI Liga 1.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian pertandingan pekan ke-29. Malam ini, antara lain ada laga Chelsea vs Newcastlte United dan Arsenal vs Leicester City.

Liga Italia memasuki pekan ke-29. Malam nanti ada pertandingan Torino vs Inter MIlan yang disiarkan langsung RCTI. Selain itu ada pula laga Verona vs Napoli, Udinese vs AS Roma, dan Atalanta vs Genoa.

Liga Spanyol pekan ke-28 akan menampilkan laga Rayo Vallecano vs Sevilla dan Barcelona vs Osasuna. Liga Jerman menampilkan aksi Dortmund melawan Arminia Bielefeld. Sedangkan dari Liga Prancis ada partai PSG vs Bordeaux.

Sementara itu, BRI Liga 1 akan menampilkan dua laga pertama pekan ke-31 yang disiarkan Indosiar. Persib Bandung akan melawan Madura United, sedangkan Persikabo 1973 berhadapan dengan Persija Jakarta.

Jadwal Bola Selengkapnya

Ahad, 13 Maret 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-29, live Mola TV)

21.00 WIB: Chelsea vs Newcastlte United

21.00 WIB: Leeds United vs Norwich City

21.00 WIB: Everton vs Wolverhampton

21.00 WIB: West Ham vs Aston Villa

21.00 WIB: Southampton vs Watford

23.30 WIB: Arsenal vs Leicester City (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-29, live beIN Sport)

18.30 WIB: Fiorentina vs Bologna

21.00 WIB: Verona vs Napoli.

Liga Spanyol

(Pekan ke-28)

20.00 WIB: Rayo Vallecano vs Sevilla (beIN Sports 1)

22.15 WIB: Real Betis vs Athletic Bilbao (beIN Sports 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-26, live Mola TV)

21:30 WIB: Bayer Leverkusen vs Koln

23:30 WIB: Dortmund vs Arminia Bielefeld (TV One)

23:30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Bochum

01:30 WIB: Greuther Furth sv RB Leipzig.

Liga Prancis

(Pekan ke-28)

19.00 WIB: PSG vs Bordeaux (RCTI+).

BRI Liga 1

(Pekan ke-31)

18:15 Persib Bandung vs Madura United (Indosiar)

20:45 Persikabo 1973 vs Persija Jakarta (Indosiar).

Senin dinihari, 14 Maret 2022

Liga Italia

(Pekan ke-29, live beIN Sport)

00.00 WIB: Udinese vs AS Roma

00.00 WIB: Atalanta vs Genoa

02.45 WIB: Torino vs Inter Milan (RCTI).

Liga Spanyol

(Pekan ke-28)

00.30 WIB: Real Sociedad vs Alaves (beIN Sports 1)

03.00 WIB: Barcelona vs Osasuna (beIN Sports 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-26, live Mola TV)

