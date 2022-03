BRI Liga 1: Persela Lamongan Incar Kemenangan untuk Pendukung

TEMPO.CO, Jakarta - Persela Lamongan sudah dipastikan akan bermain di Liga 2 musim depan. Sebab, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir ini gagal keluar dari zona degradasi BRI Liga 1 musim 2021-2022.

Di klasemen, Persela ada di peringkat 17 dengan 21 poin. Sisa dua pertandingan lagi tidak bisa menolong Persela terhindar dari degradasi. Sementara puncak klasemen masih dipegang oleh Bali United.

Pada laga pekan ke-33 ini Persela akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali pada Kamis, 24 Maret 2022. Berbeda dengan Persela, PSS Sleman masih punya kesempatan untuk terhindar dari zona degradasi.

PSS kini berada di posisi ke-14 dengan 33 poin. Untuk menjaga jarak aman, setidaknya PSS Sleman harus mengumpulkan 4 poin di dua laga terakhir BRI Liga 1.

Pelatih Carateker Persela Lamongan Ragil Sudirman menyatakan para pemain akan bermain lepas di laga nanti. Ia menegaskan timnya tetap mengincar kemenangan. Persela ingin meraih kemenangan pertama selama putaran kedua bergulir.

Kemenangan akan menjadi penghibur bagi para pendukung setelah selama 18 tahun bisa bertahan di level teratas sepak bola Indonesia. “Di dua pertandingan ini paling enggak harus memenangkan pertandingan. Jadi kami pulang ke Lamongan dengan ada hasil yang menang,” ujar Ragil mengutip Liga Indonesia Baru, Kamis, 24 Maret 2022.

Persela Lamongan bakal diperkuat lagi oleh bek andalan Demerson Bruno Costa. Costa sempat absen karena akumulasi kartu saat menghadapi Bhayangkara FC pekan lalu.

Melihat kekuatan lawan yang banyak mengandalkan kecepatan dari kedua sayap, Ragil Sudirman meminta pemain untuk bermain disiplin terutama barisan lini pertahanan mereka. “Kami harus bekerja keras. Pasti anak-anak kami sarankan disiplin terutama di lini belakang. Karena lini depan mereka cepat-cepat,” kata Ragil.

Jadwal BRI Liga 1 Kamis, 24 Maret 2022

15:15 Barito Putera vs Persita Tangerang (O Channel)

15:15 PSIS Semarang vs Persipura Jayapura Vidio)

16:00 PSS Sleman vs Persela Lamongan (Indosiar)

20:30 Persikabo 1973 vs Arema FC (Indosiar).

