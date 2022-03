Liga 1 Musim Depan Dijadwalkan Berjalan Juli 2022

TEMPO.CO, Jakarta - BRI Liga 1 musim 2021-2022 akan berakhir pada pekan ini. Laga Persik Kediri vs Bali United pada Kamis malam, 31 Maret 2022 menjadi penutup kompetisi. Usai laga tersebut, Bali United akan menerima trofi juara BRI Liga 1.

Selain itu, pada pekan terakhir ini masih terdapat 3 laga krusial untuk menentukan tim mana yang akan terdegradasi atau bermain di Liga 2 musim depan.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyatakan sudah menyiapkan jadwal Liga 1 musim 2022-2023. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menuturkan kompetisi Liga 1 musim depan rencananya akan diadakan pada Juli 2022. Menurut dia, jadwal tersebut akan dibahas dan diputuskan pada Kongres PSSI pada Mei 2022.

"(Kompetisi) kami rencanakan dengan jadwal mulai pada Juli. Dalam program yang telah kami komunikasikan dengan PT LIB, yang tentu akan diputuskan bersama-sama dan juga melalui kongres PSSI pada Mei 2022," ujar Yunus Nusi, Kamis, 31 Maret 2022.

Kendati rencana jadwal Liga 1 musim depan masih akan dibahas lagi, Yunus memberikan apresiasi dan bersyukur kompetisi BRI Liga 1 2021-2022 selesai.

"Kami bersyukur bahwa kompetisi ini akhirnya selesai dengan apa yang diharapkan bersama. Dari PSSI tentu ini menjadi sebuah prestasi di tengah-tengah pandemi," kata Yunus.

Jadwal terakhir BRI Lga 1 Kamis, 31 Maret 2022

15:30 Persija Jakarta vs PSS Sleman (Vidio)

15:30 Barito Putera vs Persib Bandung (Indosiar)

15:30 Persita Tangerang vs Persipura Jayapura (O Channel)

20:00 Persik Kediri vs Bali United (Indosiar)

