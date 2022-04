Klasemen Liga Italia Pekan 31: Juventus vs Inter 0-1, Napoli dan Roma Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pekan ke-31, pada Sabtu malam hingga Senin dinihari, 4 April 2022, menampilkan kemenangan Inter Milan atas Juventus. Napoli dan AS Roma juga sama-sama menang.

Inter Milan menang 1-0 saat berlaga di kandang Juventus, Allianz Stadium. Gol Hakan Calhanoglu dari titik penalti menjadi pembeda dalam laga Derby d'Italia itu.

Inter menduduki peringkat tiga klasemen dengan 63 poin dan terus menempel AC Milan serta Napoli di urutan teratas. Sedangkan Juventus tertahan pada peringkat empat dengan 59 poin.

Sementara itu, Napoli berhasil menaklukkan Atalanta dengan skor 3-1 di Gewiss Stadium. gol I Partenopei dicetak oleh Lorenzo Insigne, Matteo Politano, dan Elif Elmas. Sementara Marten de Roon menjadi pencetak gol bagi Atalanta.

Hasil ini membuat Napoli menempel rapat AC Milan di puncak klasemen. Kedua tim sama-sama mengoleksi 66 poin. Napoli unggul selisih gol tapi kalah dalam rekor head-to-head. Mereka juga sudah bermain satu kali lebih banyak dari Rossoneri.

Bagi Atalanta kekalahan ini membuat mereka semakin sulit untuk masuk keempat besar. Klub asal Bergamo itu duduk di posisi ketujuh dengan 51 poin, tertinggal delapan angka dari Juventus di urutan keempat.

Dalam laga lain, Henrikh Mkhitaryan menjadi pahlawan saat AS Roma menang 1-0 di kandang Sampdoria. Kemenangan ini membuat tim asuhan Jose Mourinho menduduki tempat kelima dengan torehan 54 poin. Sedangkan Sampdoria berada pada urutan ke-16 dengan 29 poin.

Liga Italia

(Pekan ke-31, beIN Sports)

Sabtu, 2 April 2022

Spezia vs Venezia 1-0

Lazio vs Sassuolo 2-1

Salernitana vs Torino 0-1.

Ahad, 3 April 2022

Fiorentina vs Empoli 1-0

Atalanta vs Napoli 1-3

Udinese vs Cagliari 5-1

Sampdoria vs AS Roma 0-1

Juventus vs Inter Milan 0-1.

Senin, 4 April 2022

23.30 WIB: Hellas Verona vs Genoa.

Selasa, 5 April 2022

01.45 WIB: AC Milan vs Bologna.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1. AC Milan 30 27 66 2. Napoli 31 33 66 3. Inter Milan 30 39 63 4. Juventus 31 20 59 5. AS Roma 31 16 54 6. Lazio 31 14 52 7. Atalanta 30 18 51 8. Fiorentina 30 11 50 9. Sassuolo 31 5 43 10. Hellas Verona 30 8 42 11. Torino 30 5 38 12. Udinese 29 -6 33 13. Bologna 29 -12 33 14. Empoli 31 -15 33 15. Spezia 31 -22 32 16. Sampdoria 31 -13 29 17. Cagliari 31 -30 25 18. Genoa 30 -24 22 19. Venezia 30 -20 22 20. Salernitana 29 -44 16

