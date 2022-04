Everton vs Man United 1-0, Viral Aksi Ronaldo Jatuhkan Ponsel Suporter

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Manchester United Cristiano Ronaldo meminta maaf setelah menjatuhkan ponsel seorang pendukung ketika timnya kalah 0-1 melawan tuan rumah Everton dalam pertandingan Liga Premier, Sabtu malam.

Rekaman Ronaldo memukul dan menjatuhkan ponsel dari tangan seorang penggemar menyebar di media sosial. Insiden itu terjadi ketika dia berjalan keluar lapangan menuju terowongan Goodison Park.

Saksi mata mengatakan pemain berusia 37 tahun itu menjatuhkan ponsel seorang penggemar dari tangannya sampai terjatuh ke tanah.

Clear angle

Ronaldo smashed the kids phone is pretty clear now pic.twitter.com/s1Pn24BXSU