Jadwal Bola Selasa 19 April: Liverpool vs Man United, Inter vs Milan, Juga IYC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa hingga Rabu dinihari, 20 April 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Coppa Italia, dan International Youth Championship (IYC).

Dari Liga Inggris akan laga besar yang merupakan tundaan dari pekan ke-30: Liverpool vs Manchester United. Pertandingan yang akan berlangsung di Anfield ini dijadwalkan akan disiarkan langsung oleh SCTV.

Liverpool akan tampil percaya diri dan penuh semangat setelah berhasil mengalahkan Manchester City 3-2 di babak semifinal Piala FA. Kemenangan dalam laga ini juga akan memastikan mereka merebut posisi puncak klasemen dari Man City, meski untuk sementara.

Kini Liverpool ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 73, hanya tertinggal satu angka dari Man City yang juga baru bermain 31 kali. Man United, yang baru bangkit dari dua laga tanpa kemenangan, saat ini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 54, tertinggal 3 angka dari Tottenham.

Dalam laga lain, duel menarik antara dua klub Milan, Inter Milan vs AC Milan, akan hadir di leg kedua semifinal Coppa Italia. Peluang kedua tim masih serba terbuka setelah bermain 0-0 pada pertemuan pertama.

Malam ini juga ada sejumlah laga pekan ke-33 Liga Spanyol. Salah satu laga menarik yang akan tersaji adalah Villarreal vs Valencia.

Dari dalam negeri, turnamen International Youth Championship (IYC) yang berlangsung di Jakarta International Stadium akan memasuki partai puncak. Hari ini ada perebutan posisi ketiga Bali United U-18 dan Indonesia All Star U-20, serta perebutan gelar juara antara Barcelona U-18 dan Atletico Madrid U-18.

Jadwal Bola Selengkapnya

Selasa, 19 April 2022

International Youth Championship (IYC)

15:00 WIB Bali United U-18 vs Indonesia All Star U-20 (RCTI, iNews TV)

21:45 WIB Barcelona U-18 vs Atletico Madrid U-18 (MNCTV).

Rabu, 20 April 2022

Liga Spanyol

(Pekan ke-33, live Bein Sports)

00:00 WIB - Mallorca vs Alaves

02:00 WIB - Real Betis vs Elche

02:30 WIB - Villarreal vs Valencia.

Coppa Italia

(Leg 2 semifinal)

02:00 WIB - Inter Milan vs AC Milan (TVRI).

Liga Inggris

(Laga tunda pekan 30)

02:00 WIB - Liverpool vs Manchester United (SCTV).

