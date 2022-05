3 Laga Terakhir Man City dan Liverpool dalam Perebutan Juara Liga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City menguasai klasemen Liga Inggris usai mengalahkan Newcastle dengan skor telak 5-0. Hasil itu membuat perbedaan poin City dengan rival terdekat, Liverpool, menjadi melebar.

Tim asuhan Pep Guardiola kini mengemas 86 poin dari 35 pertandingan. Sementara Liverpool mengantongi 83 poin, juga dari 35 laga. Dengan tiga pertandingan terakhir untuk musim ini, sudah bisa dipastikan perebutan gelar juara Liga Inggris hanya antara Manchester City dengan Liverpool.

Kemenangan besar atas Newcastle seolah menjadi obat kekecewaan fans atas kegagalan City melaju ke final Liga Champions. Guardiola mengatakan timnya layak untuk menang dan mengapresiasi penampilan para pemainnya.

"Mereka adalah salah satu tim terbaik yang pernah saya miliki sebagai manajer, bahkan pemain. Ini adalah 3 poin penting, tetapi apapun bisa terjadi dalam sepak bola," ujar Guardiola usai laga Manchester City vs Newcastle, Ahad, 8 Mei 2022.

Pep Guardiola tahu betul bahwa persaingan perebutan gelar juara Liga Inggris belum selesai. Berkaca pada laga melawan Real Madrid di semifinal Liga Champions, ia mengatakan situasi bisa berubah hanya dalam hitungan menit, bahkan detik. "Jika situasi (permainan) bisa berubah dalam 56 detik di Madrid (Liga Champions), maka itu juga bisa terjadi dalam 3 laga ke depan," tuturnya.

Pemain sayap Man City Jack Grealish mengingatkan segala sesuatu masih bisa terjadi di Liga Inggris. Ia meminta rekan-rekannya untuk konsentrasi penuh pada sisa laga terakhir. "Ini liga yang ketat. Anda bisa melawan siapa saja dan mendapatkan poin," tuturnya.

City bisa dibilang cukup diuntungkan dari sisi jadwal pertandingan. Sebab mereka kini hanya fokus pada 3 laga di Liga Inggris saja usai terlempar dari Liga Champions.

Sementara Liverpool masih harus menghadapi satu laga final Piala FA di antara 3 pertandingan terakhir Liga Inggris. Tim asuhan Jurgen Klopp dijadwalkan akan menghadapi Chelsea pada 14 Mei 2022 untuk memperebutkan trofi Piala FA.

Laga terakhir Manchester City

12 Mei 2022, Wolves vs Manchester City

15 Mei 2022, West Ham vs Manchester City

22 Mei 2022, Manchester City vs Aston Villa

Laga terakhir Liverpool

11 Mei 2022, Aston Villa vs Liverpool

18 Mei 2022, Southampton vs Liverpool

22 Mei 2022, Liverpool vs Wolves

Final Piala FA

14 Mei 2022, Chelsea vs Liverpool

Final Liga Champions

28 Mei 2022, Liverpool vs Real Madrid

