UEFA Nations League: Prediksi Inggris vs Italia Main Sabtu Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Inggris akan menghadapi juara Piala Eropa 2020 Italia dalam turnamen UEFA Nations League 2022. Pertemuan Inggris vs Italia pada Sabtu malam, 11 Juni 2022 di Stadion Molineux ini merupakan laga ulangan final Piala Eropa 2020.

Pada laga dua tahun lalu itu, tim asuhan Gareth Southgate yang sebagai tuan rumah dipermalukan Italia dalam adu penalti. Gli Azzurri berhasil menang adu penalti 4-3 dan tampil sebagai juara Piala Eropa 2020.

Sejauh ini, Inggris sudah lama tidak pernah mampu mengalahkan Italia dalam laga besar. Kali terakhir The Three Lions mampu mengalahkan Italia sudah terjadi pada 45 tahun lalu. Tepatnya pada kualifikasi Piala Dunia 1978. Pada duel 16 November 1977 itu Inggris menang 2-0 lewat gol yang diciptakan Kevin Keegan dan Trevor Booking.

Sejak itu, Inggris dan Italia bertemu tujuh kali. Italia menang enam kali dengan hanya satu laga berakhir imbang. Total, 28 kali keduanya bertemu termasuk dalam laga uji coba.

Dari jumlah tersebut, Italia sukses merebut 12 kemenangan, 8 kali imbang, dan 8 laga lainnya dimenangkan Inggris. Melihat rekor itu, wajar jika laga ini Harry Kane dan kawan-kawan punya misi balas dendam sekaligus ingin memperbaiki rekor pertemuan.

Inggris bermain dengan membawa hasil yang tidak cukup bagus di fase grup UEFA Nations League ini. Pada laga perdana mereka kalah 0-1 dari Hungaria. Berikutnya, Inggris bermain imbang 1-1 saat bertemu Jerman.

Oleh sebab itu, pada laga ketiga nanti mereka jelas ingin mencari kemenangan. Namun, misi itu tidak akan berjalan mudah.

Italia yang gagal tampil di putaran Piala Dunia 2022 untuk sementara memimpin klasemen Grup dengan empat poin setelah imbang 1-1 lawan Jerman dan menang atas Hungaria, 2-1. Selain itu, Inggris akan menghadapi Italia yang berbeda. Roberto Mancini mulai rajin menurunkan pemain yang relatif lebih muda.

Perubahan ini sudah terlihat sejak laga pertama menghadapi Jerman. Termasuk tampilnya Lorenzo Pellegrini, gelandang yang menyandang ban kapten Gli Azzurri ini telah mencetak dua gol di UEFA Nations League.

Kedua tim memang punya peluang yang sama untuk merebut tiga poin. Namun, Italia bisa lebih leluasa bermain karena dijadwalkan tidak ada penonton yang akan hadir di stadion. Di sisi lain, skuad Italia sedang menunjukkan permainan yang solid. Sandro Tonali semakin baik penampilannya dalam menjaga keseimbangan di lini tengah Gli Azzurri.

Inggris akan berharap kembali kepada Harry Kane yang baru mencatatkan gol ke-50 dalam kariernya bersama The Three Lions. Gareth Southgate juga bisa menurunkan Tammy Abraham yang merupakan pencetak gol terbanyak di klub Italia, AS Roma, pada musim lalu.

Kondisi kedua tim

Inggris

Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, berharap bisa menurunkan Phil Foden. Ia belum dapat tampil sebelumnya karena positif Covid-19. Southgate kemungkinan besar akan kembali menerapkan pola empat bek seperti saat lawan Jerman dibanding ketika kalah dari Hungaria dengan formasi tiga bek.

Jack Grealish dan Jarrod Bowen tampil mengesankan setelah masuk dari bangku cadangan saat imbang 1-1 lawan Jerman. Kemungkinan keduanya akan diturunkan sebagai starter.

Italia

Pelatih Roberto Mancini belum dapat menurunkan sejumlah pemainnya yang dalam kondisi tidak fit seperti Moise Kean, Nicolo Zaniolo, atau Domenico Berardi. Bek senior Leonardo Bonucci telah meninggalkan timnas Italia bersama Andrea Belotti. Perannya membuka peluang bagi Francesco Acerbi atau Gianluca Mancini.

Mancini akan kembali memberikan kepada sejumlah pemain muda, termasuk gelandang Sandro Tonali yang selalu diturunkan.

Lima pertemuan terakhir

11/07/2021 Italia 1-1 (4-3 adu penalti) Inggris (Piala Eropa)

27/03/2018 Inggris 1-1 Italia (Uji coba)

31/03/2015 Italia 1-1 Inggris (Uji coba)

15/06/2014 Inggris 1-2 Italia (Piala Dunia)

15/08/2012 Italia 1-2 Inggris (Uji coba)

Perkiraan susunan pemain

Inggris (4-3-3):

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier; Conor Gallagher, Declan Rice, Jude Bellingham; Jarrod Bowen, Harry Kane, Jack Grealish;

Pelatih: Gareth Southgate

Italia (4-3-3)

Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Spinazzola; Nicolo Barella, Sandro Tonali, Lorenzo Pellegrini; Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Alessio Zerbin

Pealtih: Roberto Mancini

Prediksi Inggris vs Italia

Laga bisa berakhir dengan skor imbang. Namun, melihat Inggris yang memiliki materi pemain lebih lama dibandingkan Italia, Harry Kane dan kawan-kawan bisa meraih poin penuh.

