Prediksi Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2022 Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya akan menjadi salah satu laga Piala Presiden 2022 yang digelar Senin, 13 Juni 2022. Keduanya akan bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, mulai 20.30 WIB, disiarkan langsung Indosiar dan live streaming Vidio.

Ini menjadi laga kedua dari Grup C setelah pertandingan Persib Bandung vs Bali United yang berakhir imbang 1-1 pada Minggu malam, 12 Juni 2022. Pemenang antara Bhayangkara dan Persebaya bakal memimpin puncak klasemen grup ini.

Persaingan Grup C bisa dikatakan paling berat. Sebab, keempat tim yang menghuni grup ini merupakan tim papan atas Liga 1 musim 2021-2022.

Bagi Persebaya, duel melawan Bhayangkara FC ini tak hanya menjadi ajang persiapan untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2022-2023. Sebab, tim berjuluk Bajul Ijo ini punya ambisi besar untuk menumbangkan The Guardian karena selama ini mereka memiliki rekor buruk bertemu tim tersebut.

Persebaya merasakan dua kekalahan dalam dua pertemuannya dengan Bhayangkara FC. Semuanya terjadi di Liga 1 musim 2021-2022.

Pada putaran pertama, Persebaya takluk dengan skor tipis 1-0. Sedangkan, pada putaran kedua, mereka kalah 1-2.

Pelatih Persebaya, Aji Santoso, mengatakan dua kekalahan itu sebetulnya tak berarti apa-apa. Apalagi, kondisi kedua tim juga jauh berbeda dari musim lalu.

"Memang kondisi kemarin kami belum pernah menang, tapi itu sudah lewat. Kami mulai dengan lembaran baru," kata Aji dalam sesi konferensi pers menjelang pertandingan, Minggu, 12 Juni 2022.

Pergantian pelatih Bhayangkara FC juga tidak merisaukan Aji. Pelatih asal Malang, Jawa Timur, itu hanya minta timnya fokus menampilkan permainan terbaiknya.

"Namun, yang jelas bukan masalah relevansi. Lebih penting bagi kami adalah bagaimana pada laga besok bisa menampilkan permainan terbaik," ujarnya.

Sementara itu, pelatih Bhayangkara FC, Widodo Cahyono Putro, akan memanfaatkan gelaran Piala Presiden 2022 untuk menguji komposisi timnya. Apalagi, ada banyak prubahan di skuad The Guardian dibandingkan musim lalu. Tim ini kehilangan sejumlah pemain pentingnya.

"Kami persiapkan ini untuk menghadapi kompetisi. Ini bagus untuk kami karena bisa mencoba komposisi pemain," kata dia.

Meski demikian, Widodo bertekad membawa timnya tampil maksimal di Piala Presiden 2022. Target terdekat yang dia pasang adalah lolos ke fase gugur.

“Kami juga ingin lolos (ke fase gugur). Dan jika sasarannya seperti itu, kami harus bisa memenangkan setiap pertandingan,” katanya.

Perkiraan Susunan Pemain

Bhayangkara FC (4-3-3): Wahyu Tri Nugroho; Sani Rizky Fauzi, Anderson Salles, Abanda Rahman, Ruben Sanadi; Wahyu Subo Seto, Hargianto, TM Ichsan; Andik Vermansah, Ezechiel N’Douassel, Dendi Sulistyawan;

Pelatih: Widodo Cahyono Putro

Persebaya Surabaya (4-3-3): Andhika Ramadhani; Koko Ari, Leo Lelis, M Zanuri, Alwi Slamat; Muhammad Hidayat, Dicky Kurniawan, Higor Vidal; Sho Yamamoto, Silvio Pereira, Ahmad Nufiandani;

Pelatih: Aji Santoso

Rekor Pertemuan Kedua Tim

18 Januari 2022 – Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya (2-1)

24 September 2021 – Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC (0-1)

12 Februari 2020 – Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya (1-0)

9 Desember 2019 – Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC (4-0)

31 Agustus 2019 – Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya (0-2)

Prediksi Pertandingan Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya

Persebaya berpeluang memenangi laga pertama Piala Presiden 2022 ini saat menghadapi Bhayangkara FC. Sebab, tim yang mereka hadapi bukan lagi skuad lama yang mengalahkan mereka di dua laga musim lalu. Meski demikian, The Guardian juga tak bisa diremehkan. Widodo Cahyono Putro yang musim lalu menangani Persita Tangerang tentu telah mempelajari strategi Persebaya dan sudah menyiapkan taktik untuk bisa meredam agresivitas serangan pasukan Aji Santoso.

