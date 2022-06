Rumor Transfer Arsenal: Fabio Vieira, Victor Osimhen, dan Gabriel Jesus

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal terus dikaitkan dengan sejumlah pemain bintang di Eropa saat Mikel Arteta tak berhenti membangun skuadnya. Pada jendela transfer musim panas ini.

The Gunners menjadi salah satu tim yang sibuk karena pelatih Spanyol itu ingin mengakhiri jeda enam tahun tak dapat tampil di Liga Champions.

Tim asuhan Arteta hanya bisa finis di urutan kelima klasemen Liga Inggris musim lalu, setelah kalah bersaing dengan Tottenham Hotspur dalam perebutan posisi empat besar. Mereka mengakhiri musim 2021-2022 dengan duduk di peringkat kelima, terpaut dua poin dari Spurs.

Klub London utara itu telah mengumumkan penandatanganan pemain sayap muda asal Brasil, Marquinhos. Sementara itu, kiper Amerika Serikat, Matt Turner akan diumumkan sebelum akhir bulan ini.

Meski demikian, The Gunners terus dikaitkan dengan sejumlah pemain kelas atas. Ada tiga pemain yang santer dikaitkan dengan Arsenal.

Pabio Vieira

Sepanjang kariernya, gelandang asal Portugal itu hanya pernah sekali membela klub di luar FC Porto, yaitu tim U-17 Padroense pada musim 2016-2017. Namun, semusim kemudian, Vieira kembali ke FC Porto dan langsung dipromosikan ke tim U-17 pada 2017. Instagram/fabiodfvieira

Arsenal dilaporkan hampir menyelesaikan kesepakatan dengan bintang muda Porto, Fabio Vieira, menurut football.london. The Gunners telah memantau pemain berusia 22 tahun itu untuk beberapa waktu dan sekarang telah ada kesepakatan 40 juta euro (34 juta pound sterling) atau sekitar Rp 622,5 miliar.

Nilai tersebut lebih rendah dari klausul rilis pemain internasional Portugal U-21 yang diperkirakan sekitar 42 pound sterling karena tim asuhan Arteta itu berusaha mengambil keuntungan dari kesulitan keuangan yang dialami Porto saat ini.

Playmaker berbakat itu juga dikaitkan dengan Liverpool, Manchester United, dan Tottenham Hotspur dalam beberapa waktu terakhir. Namun, Arsenal tampaknya telah memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya.

Victor Osimhen

Pemain Napoli Victor Osimhen mencoba melewati hadangan pemain AC Milan dalam pertandingan Liga Italia Serie A di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, 7 Maret 2022. REUTERS/Ciro De Luca

Outlet Italia, Gazzetta Dello Sport, via The Sun, menyebut Arsenal sedang mempersiapkan tawaran untuk mendapatkan Victor Osimhen dari Napoli. The Gunners membutuhkan setidaknya satu penyerang setelah mengizinkan Pierre-Emerick Aubameyang bergabung dengan Barcelona pada Januari lalu. Selain itu, Alexandre Lacazerre juga tidak diperpanjang kontraknya dan akan bergabung dengan klub lamanya Lyon akhir bulan.

Laporan tersebut mengklaim Napoli menginginkan 100 juta euro (86 juta pound sterling) untuk pemain internasional Nigeria. Harga tersebut tidak membuat Arsenal berpaling.

Arsenal akan memecahkan rekor penandatanganan klub saat ini jika mereka akhirnya membayar jumlah itu. Rekor penandatanganan sebelumnya terjadi pada musim panas 2019 ketika mendatangkan Nicolas Pepe dengan 72 pound sterling.

Gabriel Jesus

Pemain Manchester City, Gabriel Jesus melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Club Brugge dalam penyisihan grup A Liga Champions di Etihad Stadium, Manchester, Inggris, 3 November 2021. Reuters/Jason Cairnduff

The Times melaporkan bahwa Arsenal telah membuat penawaran yang lebih baik ke Manchester City untuk penyerang Gabriel Jesus yang memasuki 13 bulan terakhir kontraknya di Stadion Etihad. Laporan tersebut mengklaim bahwa City menghargai pemain Brasil itu dengan 50 juta pound sterling. Mantan pemain Palmeiras itu diharapkan bergabung dengan skuad asuhan Mikel Arteta dalam beberapa pekan mendatang.

FOOTBALL LONDON

