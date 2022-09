Bursa Transfer Liga Inggris Musim Panas 2022: Chelsea Terboros, Manchester United Kedua

Chelsea mengeluarkan biaya belanja 271,1 juta poundsterling atau Rp 4,6 triliun pada bursa transfer yang baru berakhir 1 September 2022. Di bawah bos baru Todd Boehly, The Blues telah mendatangkan 11 pemain di bursa transfer musim panas 2022.

Pertandingan Manchester United vs Arsenal akan menjadi bagian jadwal pekan keenam Liga Inggris, Minggu, 4 September 2022. Simak rekor head-to-head.

Laga Besar Liga Inggris: Manchester United vs Arsenal, Simak Rekor Head-to-Head Kedua Tim

Liga Inggris: Prediksi Aston Villa vs Manchester City Main Sabtu Malam

Jurgen Klopp menilai timnya punya persiapan sempurna menjelang duel Everton vs Liverpool.

Prediksi Derbi Merseyside Everton vs Liverpool Sabtu Malam Ini

Jadwal Liga Inggris Sabtu 3 September: Everton vs Liverpool, Chelsea vs West Ham, Aston Villa vs Manchester City

Jadwal Liga Inggris pekan kedelapan, Sabtu 3 September 2022: Everton vs Liverpool, Chelsea vs West Ham, Aston Villa vs Manchester City.

