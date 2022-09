Rekap Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Inggris Pekan Keenam

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United berhasil memperbaiki posisinya dalam klasemen Liga Inggris setelah menaklukkan Arsenal 3-1 pada pekan keenam, Minggu malam, 5 September 2022. Meski kalah, Arsenal juga belum tergeser dari puncak klasemen.

Dalam pertandingan di Old Trafford, Manchester United berhasil mengakhiri catatan sempurna Arsenal dengan kemenangan 3-1.

Antony langsung mencetak gol pada laga perdananya. Arsenal sempat menyamakan kedudukan lewat gol Bukayo Saka. Dua gol MU lainnya dicetak oleh Marcus Rashford.

Hasil itu membawa MU naik ke peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan 12 poin. Sedangkan Arsenal tetap di puncak dengan 15 poin.

Meski kalah, The Gunners tetap tak tergeser dari puncak klasemen. Pasalnya, sehari sebelumnya, pesaing utama mereka, Manchester City, ditahan Aston Villa 1-1. Arsenal masih unggul satu poin dari Man City.

Selain Man City, Liverpool juga tertahan pada pekan keenam ini. Merekta hanya bermain 0-0 di kandang Everton, pada Sabtu malam. Kini, Liverpool ada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 9.

Chelsea dan Tottenham sama-sama menang pada pekan keenam. Tottenham, yang mengalahkan Fulham 2-1, kini menempati posisi ketiga dengan nilai sama (14) dengan Manchester City.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan keenam

Sabtu, 3 September 2022

Everton vs Liverpool 0-0

Brentford vs Leeds United 5-2

Newcastle vs Crystal Palace 0-0

Nottingham Forest vs Bournemouth 2-3

Tottenham vs Fulham 2-1

Wolverhampton vs Southampton 1-0

Chelsea vs West Ham 2-1

Aston Villa vs Manchester City 1-1.

Minggu, 4 September 2022

Brighton vs Leicester City 5-2

Manchester United vs Arsenal 3-1

Klasemen Liga Inggris

