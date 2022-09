Jadwal BRI Liga 1 Sabtu 10 September: 4 Laga, 2 Disiarkan Langsung Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 pada Sabtu, 10 September 2022, akan menampilkan empat laga pekan kesembilan, dua di antaranya disiarkan langsung Indosiar.

Kedua pertandingan yang disiarkan langsung itu adalah Bali United vs Dewa United dan PSM Makassar vs Persebaya Surabaya.

Bali United akan menjaga tren positif saat menjamu klub promosi Dewa United. Tim juara bertahan itu terus menang dalam empat laga terakhirnya dan kini menempati posisi ketiga dengan nilai 18, tertinggal empat angka dari Madura United.

Dewa United akan berusaha menemukan konsistensinya. Mereka hanya menang sekali dalam empat pertandingan terakhir. Tim itu menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 10.

Laga PSM Makassar vs Persebaya Surabaya diprediksi akan berlangsung ketat. PSM baru ditahan Persik Kediri 0-0, kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 17, unggul tujuh angka dari lawannya yang baru dikalahkanBali United.

Selain kedua pertandingan tersebut, ada dua laga lain yang akan disiarkan Vidio. Keduanya adalah PSS Sleman vs Persis Solo dan Rans Nusantara FC vs Persik Kediri.

Jadwal Liga 1 Sabtu, 10 September 2022

15:30 Bali United vs Dewa United (Indosiar)

18:15 PSS Sleman vs Persis Solo (Vidio)

18:15 Rans Nusantara FC vs Persik Kediri (Vidio)

20:00 PSM Makassar vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Hasil Sebelumnya dan Jadwal Berikutnya

Hasil Kamis, 8 September 2022

Madura United vs Bhayangkara FC 1-0

Hasil Jumat, 9 September 2022

PSIS Semarang vs Persikabo 1973 3-2

Borneo FC vs Persita Tangerang 2-2

Jadwal Minggu, 11 September

15:30 Arema FC vs Persib Bandung (Indosiar)

20:00 Barito Putera vs Persija Jakarta (Indosiar).

Klasemen BRI Liga 1

