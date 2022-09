Jadwal Liga 1 Pekan ke-10 Selasa 13 September: Bhayangkara FC vs Borneo FC, Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-10 akan dimulai Selasa ini, 13 September 2022. Ada satu pertandingan yang akan berlangsung hari ini, yakni Bhayangkara FC vs Borneo FC.

Kedua tim akan berhadapan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, mulai 16.00. Aksi mereka akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Bhayangkara FC akan berusaha bangkit setelah terus kalah dalam tiga laga terakhir yang dijalaninya. Mereka kini menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 8, hanya terpaut 2 angka dari tim di zona degradasi.

Borneo FC juga tengah mengalami fase buruk. Mereka gagal menang dalam dua pertandingan terakhir, sehingga melorot ke posisi kelima klasemen. Mereka mengemas nilai 19, tertinggal 3 poin dari Madura United yang ada di puncak klasemen.

Meski terpaut jauh dalam posisi klasemen, pertandingan kedua tim diprediksi akan berlangsung ketat. Dalam lima pertemuan terakhir, keduanya bermain imbang tiga kali, termasuk pada laga putaran ekdua Liga 1 musim lalu. Bhayangakra FC memenangi dua laga lainnya.

Jadwal Bhayangkara FC vs Borneo FC merupakan satu dari delapan pertandingan yang akan berlangsung pada pekan ke-10. Dalam laga lainnya antara lain ada Persib Bandung vs Barito Putera, Persija Jakarta vs Madura United, dan Persis Solo vs Bali United.

Jadwal Liga 1 Pekan Ke-10

Selasa, 13 September 2022

16.00 Bhayangkara FC vs Borneo FC (Indosiar).

Rabu, 14 September 2022

15.30 Persita Tangerang vs PSIS Semarang (Indosiar).

Kamis, 15 September 2022

16.00 Persebaya vs RANS FC (Indosiar)

16.00 Persikabo 1973 vs PSS Sleman (Vidio)

18.15 Dewa United vs PSM Makassar (Vidio)

20.30 Persis Solo vs Bali United (Indosiar).

Jumat, 16 September 2022

15.30 Persib Bandung vs Barito Putera (Indosiar).

Sabtu, 17 September 2022

16.00 Persik Kediri vs Arema FC (Indosiar)

20.30 Persija Jakarta vs Madura United (Indosiar).

