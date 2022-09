Jadwal Bola Jumat 30 September: Liga 1, Liga 2, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Jumat, hingga Sabtu dinihari, 1 Oktober 2022, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga 1, ada satu jadwal pekan ke-11. Bali United akan menjamu Persikabo 1973 dalam laga yang disiarkan Indosiar. Bali United menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 21, sedangkan Persikabo di urutan ketujuh dengan nilai 16.

Dari ajang Liga 2 ada dua pertandingan pekan ketujuh. PSDS Deli Serdang akan menjamu Semen Padang, sedangkan Deltras Sidoarjo melawan Kalteng Putra.

Malam ini juga ada jadwal Bayern Munchen vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman. Angers vs Marseille di Liga Prancis, dan Athletic Bilbao vs Almeria di Liga Spanyol.

Jadwal Bola Selengkapnya

Jumat, 30 September 2022

Liga 1

(Pekan ke-11)

20.30 Bali United vs Persikabo 1973 (Indosiar).

Liga 2

(Pekan ketujuh)

16:00 PSDS Deli Serdang vs Semen Padang (Vidio)

18:15 Deltras Sidoarjo vs Kalteng Putra (Moji TV).

Sabtu dinihari, 1 Oktober 2022

Liga Spanyol

(pekan ketujuh, live Bein Sport)

02.00 Athletic Bilbao vs Almeria.

Liga Jerman

(Pekan kedelapan, Mola TV))

01.30 Bayern Munchen vs Bayer Leverkusen.

Liga Prancis

(Pekan kesembilan)

02.00 Angers vs Marseille.

