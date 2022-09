Jadwal Bola Sabtu 1 Oktober: Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Sabtu hingga Minggu dinihari, 2 Oktober 2022, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga 1, ada satu jadwal pekan ke-11. Tiga pertandingan akan tersaji secara maraton, yakni Borneo FC vs Madura United , Dewa United vs Rans Nusantara FC, dan Arema FC vs Persebaya Surabaya.

Dari ajang Liga 2 ada sejumlah pertandingan pekan ketujuh. Beberapa laga yang menarik antara lain, Persewar Waropen vs Persipura Jayapura, Gresik United vs PSIM Yogyakarta, Persijap Jepara vs Persela Lamongan, dan Persiraja Banda Aceh vs Perserang Serang.

Jawal Liga Inggris akan memasuki pekan kesembilan. Malam ini ada debi London, Arsenal vs Tottenham Hotspur. Selain itu ada laga Crystal Palace vs Chelsea dan Liverpool vs Brighton.

Liga Spanyol pekan ketujuh antara lain akan menghadirkan laga Mallorca vs Barcelona. Selain itu ada Sevilla vs Atletico Madrid dan Cadiz vs Villarreal.

Dari Liga Italia akan tersaji rangkaian jadwal pekan kedelapan. Malam ini ada laga besar Inter Milan vs AS Roma. Selain itu ada Napoli vs Torino

dan Empoli vs AC Milan.

Liga Jerman akan menampilkan Koln vs Dortmund dan RB Leipzig vs Bochum. Sedangkan Liga Prancis akan diwarnai pertandingan PSG vs Nice.

Jadwal Bola Selengkapnya

Sabtu, 1 Oktober 2022

Liga 1

(Pekan ke-11)

15.30 Borneo FC vs Madura United (Indosiar)

16.00 Dewa United vs Rans Nusantara FC (Vidio)

20.00 Arema FC vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Liga 2

(Pekan ketujuh)

13.15 Persewar Waropen vs Persipura Jayapura

14.15 Persipal BU vs Putra Delta

14.15 Sulut United vs PSBS Biak

15.15 Gresik United vs PSIM Yogyakarta (Vidio)

15.15 Nusantara United vs PSCS Cilacap

15.15 Persekat Tegal vs Bekasi City

15.15 Persipa Pati vs Persikab

15.30 PSPS Riau vs Karo United

16.30 Persiraja Banda Aceh vs Perserang Serang

18.15 PSKC Cimahi vs Sriwijaya FC (Moji TV)

18.30 Persijap Jepara vs Persela Lamongan (Vidio).

Liga Inggris

(Pekan kesembilan, live Vidio)

18.30 Arsenal vs Tottenham

21.00 Bournemouth vs Brentford

21.00 Crystal Palace vs Chelsea

21.00 Fulham vs Newcastle United

21.00 Liverpool vs Brighton

21.00 Southampton vs Everton

23.30 West Ham vs Wolves (SCTV).

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

19.00 Cadiz vs Villarreal

21.15 Getafe vs Valladolid

23.30 Sevilla vs Atletico Madrid.

Jadwal Liga Italia

(Pekan kedelapan, live Bein Sport)

20.00 Napoli vs Torino

23.00 Inter Milan vs AS Roma.

Liga Jerman

(Pekan kedelapan, live Mola TV)

20.30 Eintracht Frankfurt vs Union Berlin

20.30 Freiburg vs Mainz

20.30 Koln vs Dortmund

20.30 RB Leipzig vs Bochum

20.30 Wolfsburg vs VfB Stuttgart

23.30 Werder Bremen vs Borussia Monchengladbach.

Liga Prancis

(Pekan kesembilan)

22.00 Strasbourg vs Rennes.

Minggu dinihari, 2 Oktober 2022

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

02.00 Mallorca vs Barcelona

Jadwal Liga Italia

(Pekan kedelapan, live Bein Sport)

01.45 Empoli vs AC Milan.

Liga Prancis

(Pekan kesembilan)

02.00 PSG vs Nice.

